Coronavirus : est-ce un crime de propager des canulars ?

L’une des nombreuses choses que la crise du coronavirus nous a fait comprendre est le grand nombre de canulars qui circulent sur le réseau, et que dans des situations comme celle-ci, ils se propagent de manière imparable. Aujourd’hui, nous analysons si c’est un crime répandre des canulars, une mode que les autorités s’efforcent de terminer, même si cela semble difficile.

L’un des grands défis que les Forces de sécurité se sont fixés pendant cette pandémie est détecter les canulars pour les couper immédiatement et ainsi éviter de diffuser de fausses nouvelles qui n’ont été créées que pour embrouiller les citoyens. Le principe est de ne partager que des informations provenant de sources officielles et au moins de contraster toutes les nouvelles vues.

La diffusion de canulars est-elle un crime ?

La réalité est que la détection des canulars est de plus en plus difficile grâce aux réseaux sociaux et aux applications de messagerie, principalement. Pour cette raison, le bureau du procureur général de l’État a publié un document dans lequel il rapporte les crimes qui peuvent être commis si des canulars sont partagés, que vous les ayez créés ou non. Oui, répandre des canulars est un crime, et dans cette liste vous verrez les conséquences :

Crimes haineux: de 6 mois à 2 ans de prison et une amende de 6 à 12 mois.

Découverte et divulgation de secrets– 2 à 5 ans de prison si les fausses informations comportent des informations personnelles authentiques.

Crime contre l’intégrité morale: de 6 mois à 2 ans de prison dans les cas les plus graves et lorsque la victime est une personne physique.

Trouble public: de 3 mois et 1 jour à 1 an de prison ou une amende de 3 à 18 mois. Applicable lorsque les fausses nouvelles sont liées à des attaques terroristes, des messages d’alarme ou des catastrophes.

Blessures et calomnies: s’il y a de la publicité dans les insultes, elles peuvent être des amendes de 6 à 14 mois, alors que sans elle, elles seront de 3 à 7 mois. Quant aux diffamations, elles peuvent entraîner de 6 mois à 2 ans de prison ou des amendes de 12 à 24 mois.

Crime contre la santé publique, fraude et intrusion: la peine de prison peut aller de 6 mois à 3 ans, puisqu’il y a un business autour de ces canulars, principalement fait pour récolter de l’argent qui n’ira jamais à la cause qui est annoncée.