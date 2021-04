Coronavirus et éducation en ligne: comment les laboratoires virtuels de cette entreprise ont aidé les écoles d’ingénieurs pendant la pandémie

MATLAB et Simulink sont utilisés par plus de 6 500 collèges et universités dans le monde dans diverses disciplines techniques.

Coronavirus et éducation: La fin de la pandémie de coronavirus étant nulle part en vue, le travail à distance et l’apprentissage à distance continuent d’être la norme dans le monde. Alors que les écoles et les classes sont passées au mode d’enseignement en ligne à l’aide de solutions de vidéoconférence, certains aspects de l’éducation comme les travaux pratiques menés en laboratoire ont posé problème. Sans ces travaux pratiques, les connaissances acquises par les étudiants restent de nature purement théorique, ce qui rend difficile leur application dans la vie réelle à un stade ultérieur. C’est un problème encore plus sérieux lorsqu’il s’agit de cours en ligne dispensés par des écoles d’ingénieurs comme les IIT, où les étudiants sont admis dans l’espoir d’être prêts à entrer dans le monde de l’automatisation, de l’IA, de la robotique, etc. Sans leçons pratiques, cependant, le but de ces institutions risque d’être vaincue.

La solution est cependant venue sous la forme de MathWorks, un développeur de logiciels de calcul mathématique. Ses solutions, y compris MATLAB et Simulink, aident à entreprendre des tâches spécialisées dans divers domaines technologiques. Fondée en 1984, MathWorks travaille en Inde depuis plus de 10 ans maintenant.

Le Dr Lakshminarayan Viju Ravichandran, qui dirige l’équipe des évangélistes techniques de l’éducation chez MathWorks Inde, travaille avec des universités ici qui se concentrent sur l’application de MATLAB et Simulink dans le développement de programmes et la recherche. Dans une interaction exclusive avec Financial Express Online, il a partagé plus de détails sur MATLAB et Simulink. «MATLAB, le langage des ingénieurs et des scientifiques, est un environnement de programmation pour le développement d’algorithmes, l’analyse de données, la visualisation et le calcul numérique. Simulink est un environnement de schéma de principe pour la simulation de système dynamique et la conception basée sur un modèle de systèmes d’ingénierie multidomaines et embarqués. MATLAB et Simulink sont utilisés dans les secteurs de l’automobile, de l’aérospatiale, des communications, de l’électronique et de l’automatisation industrielle en tant qu’outils fondamentaux pour la recherche et le développement. Ils sont également utilisés pour la modélisation et la simulation dans des domaines de plus en plus techniques, tels que les services financiers et la biologie computationnelle », a-t-il déclaré.

Démonstration d’une configuration simple masse-ressort-amortisseur via MATLAB App Designer qui est utilisé dans de nombreux cours d’ingénierie de première et deuxième année.

Donnant plus de détails sur l’utilité des deux solutions dans un établissement d’enseignement, il a déclaré: «En utilisant MATLAB et Simulink, les universitaires peuvent créer des laboratoires virtuels attrayants en incorporant la modélisation et la simulation, en accédant à distance au matériel et aux kits de laboratoire à domicile. Ils peuvent recréer les résultats d’apprentissage des exercices de laboratoire pour donner aux étudiants une expérience pratique à l’aide d’outils de modélisation et de simulation du monde réel. MATLAB Apps permet aux étudiants d’expérimenter et d’apprendre des concepts fondamentaux en sciences et en ingénierie sans se concentrer sur le code ou les compétences spécifiques aux logiciels. Les projets MATLAB et Simulink offrent la possibilité de soutenir la collaboration virtuelle avec des activités de laboratoire ou des projets de conception d’étudiants. Les universitaires utilisent Live Editor pour créer des activités de laboratoire avec du code MATLAB ou un manuel de laboratoire interactif à l’aide de scripts en direct. Simulink, étant un environnement basé sur des schémas de principe pour modéliser des systèmes dynamiques, peut aborder la composante visuelle des laboratoires de circuits, des laboratoires de communication et des laboratoires de mécanique sous la forme de blocs. »

MATLAB et Simulink sont utilisés par plus de 6 500 collèges et universités dans le monde dans diverses disciplines techniques. En Inde, des centaines d’établissements utilisent ces laboratoires virtuels, a déclaré le Dr Ravichandran, y compris plusieurs IIT, NIT et collèges gouvernementaux et privés. «En plus de créer notre propre bibliothèque d’exemples, MathWorks collecte des exemples de laboratoires virtuels auprès d’enseignants du monde entier qui utilisent MATLAB et Simulink dans l’enseignement», a-t-il déclaré.

Mais pourquoi ces laboratoires virtuels sont-ils importants? Le Dr Ravichandran répond. «Les méthodologies d’enseignement doivent soutenir différentes approches d’apprentissage et inspirer et motiver les élèves. L’apprentissage par projet est un moyen efficace d’y parvenir. En faisant travailler les étudiants sur le terrain, ils explorent les problèmes du monde réel et donnent vie à la théorie. La clé du succès réside dans les projets amusants et inspirants pour les étudiants – ils peuvent travailler sur des applications allant de la robotique au traitement du signal en passant par les systèmes de contrôle. Ce faisant, ils apprennent également des approches et des compétences pertinentes. En étendant cette approche pour incorporer des logiciels standard tels que MATLAB et Simulink, les instructeurs non seulement maintiennent la motivation des étudiants, mais les préparent également à des carrières dans l’industrie 4.0 », a-t-il déclaré.

Parlant des problèmes que les élèves apprennent à résoudre en utilisant ces solutions, il a déclaré: «Les solutions MathWorks présentent aux élèves les principes de base de l’intelligence artificielle, notamment les mathématiques et les statistiques. Aux semestres supérieurs, des outils d’apprentissage automatique et d’apprentissage en profondeur sont introduits. Dans le domaine de la robotique et des systèmes autonomes, les étudiants sont exposés aux systèmes de contrôle, à la vision par ordinateur et à l’interfaçage avec le Robot Operating System (ROS). L’électrification est un autre domaine dans lequel nous voyons beaucoup d’intérêt, en Inde. Des cours tels que l’analyse des systèmes d’alimentation et l’électronique de puissance constituent la base des systèmes de gestion de batterie dans les véhicules électriques. Les flux de travail sont utilisés par des entreprises de premier plan dans le développement de leurs produits et en s’exposant à ces flux de travail au niveau collégial, l’étudiant est aujourd’hui bien placé pour résoudre non seulement les problèmes du monde réel d’aujourd’hui, mais aussi ceux de demain. “

Segmentation sémantique pour identifier les objets en mouvement, les routes et autres surfaces – un concept clé utilisé dans la conduite automatisée – introduit dans un cours de traitement d’image et de vision par ordinateur.

MathWorks est également venu en aide aux institutions pendant la pandémie. «En août 2020, l’équipe de MathWorks India Education a organisé une série de webinaires sur l’enseignement avec MATLAB et Simulink pour aider la faculté à passer à un mode d’enseignement en ligne avec MATLAB et Simulink dans l’espace académique. En abordant les résultats d’apprentissage des cours dans diverses disciplines, nous avons pu donner un premier départ à l’évolution d’un processus d’enseignement en ligne par plusieurs professeurs. Il s’agit d’un processus continu car les défis auxquels sont confrontés les académiciens en Inde sont uniques et l’équipe MathWorks Education continue de travailler avec les professeurs de cet espace pour relever les défis de l’enseignement et de l’apprentissage en ligne en permanence. Comprenant les défis et la nécessité de partager les pratiques à l’échelle mondiale pour la communauté des éducateurs, nous avons également créé une communauté d’apprentissage à distance en ligne. Il s’agit d’une communauté mondiale pour les enseignants qui enseignent à distance ou en ligne à l’aide des outils MathWorks. Il abrite des ressources, telles que des articles, des exemples de code et des vidéos, ainsi qu’un espace où les membres de la communauté peuvent poser des questions ou discuter des meilleures pratiques en matière d’apprentissage à distance », a-t-il déclaré.

Parlant de la réponse qu’ils ont reçue des étudiants et des professeurs jusqu’à présent, le Dr Ravichandran a déclaré: «La réponse des membres du corps professoral qui ont eu peu de temps pour passer à un mode d’enseignement en ligne dans cette pandémie a été positive. L’interactivité et l’engagement sont un défi avec l’apprentissage en ligne. Les professeurs ont abordé ce problème en incorporant des composants d’apprentissage interactifs utilisant MATLAB et Simulink dans leurs cours. Les étudiants suivent les cours de différentes régions du monde. Les étudiants disposant de ressources de calcul et de bande passante limitées accèdent à MATLAB via un navigateur via MATLAB Online. »

«Par exemple, le professeur Chiranjoy Chattopadhyay de l’Institut indien de technologie de Jodhpur a mis en œuvre une stratégie entièrement virtuelle pour son cours sur l’informatique parallèle. Il a utilisé la version navigateur de MATLAB, également appelée MATLAB Online, le cours de formation en ligne à son rythme MATLAB Onramp et MATLAB Grader pour la notation automatisée des affectations de programmation. Il a répondu: “Peut-être que la plus grande réalisation à laquelle nous sommes parvenus est que pendant un verrouillage, les objectifs d’apprentissage n’ont pas besoin de changer, tant que vous vous adaptez à la situation en mettant en œuvre l’infrastructure et les outils appropriés”, a-t-il ajouté.

Il a également parlé des avantages des laboratoires virtuels pour les éducateurs. «En utilisant MATLAB et Simulink, les enseignants peuvent enseigner dans des laboratoires virtuels ou distants, ou enseigner avec des kits matériels pour augmenter la participation des étudiants et l’apprentissage actif. Ils peuvent créer des activités de laboratoire visuellement attrayantes, simuler des équipements et des processus de laboratoire avec Simulink. Projets MATLAB pour suivre le travail de groupe et contrôler les activités du laboratoire. Les scripts en direct peuvent être utilisés pour explorer les concepts du cours et créer des rapports interactifs ou des cahiers de laboratoire électroniques. Les laboratoires virtuels simulent un processus, un test, un appareil ou une activité. En mode distant, les étudiants peuvent accéder au matériel sur le campus ou si l’on a du matériel à la maison comme des kits Arduino et raspberry pi, ils peuvent utiliser ces kits ou même des appareils mobiles pour collecter des données », a déclaré le Dr Ravichandran.

