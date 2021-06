Coronavirus in India News Live: L’Inde est-elle prête pour le déverrouillage de Covid-19 alors que le taux de positivité continue de baisser?

Le taux de positivité hebdomadaire est tombé en dessous de cinq pour cent dans 344 districts – près de la moitié des 718 districts de l’Inde.

Les cas et les décès de Covid-19 comptent en Inde, verrouillage et déverrouillage aujourd’hui en direct le 2 juin : La propagation du coronavirus en Inde a commencé à diminuer. Le pays a connu une forte baisse des cas quotidiens de Covid-19. Le taux de positivité hebdomadaire est tombé en dessous de cinq pour cent dans 344 districts – près de la moitié des 718 districts de l’Inde. La charge de travail active a été témoin d’une chute de près d’un lakh par jour au cours des derniers jours. Les décès dus aux complications de Covid-19 sont tombés en dessous de 3 000 au cours des deux derniers jours – tout cela indique que la deuxième vague de Covid-19 a commencé à décliner. Alors la grande question : est-ce le bon moment pour débloquer ?

Des États comme Delhi, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh et Jammu-et-Cachemire ont déjà commencé un déverrouillage progressif (partiel) dans leurs États respectifs avec des infections virales sous contrôle. Alors que Delhi a prolongé le couvre-feu sur la circulation des individus dans la ville jusqu’à 5 heures du matin le 7 juin, il a autorisé les activités d’usine et de construction. Haryana sera bloquée pendant une semaine de plus, mais l’État a assoupli les restrictions sur les horaires des magasins et les centres commerciaux. L’Uttar Pradesh a levé le couvre-feu dans 64 districts. Mais des États comme le Gujarat, le Maharashtra, le Bengale occidental, l’Odisha, le Bihar, le Kerala, le Tamil Nadu, l’Andhra Pradesh, le Telangana, le Rajasthan, le Pendjab et Goa ont étendu le verrouillage/restrictions dans leurs États respectifs afin de limiter la propagation des infections virales.

Dans le but d’éviter une éventuelle troisième vague, le Centre a défini mardi des critères de déverrouillage de Covid pour les districts – taux de positivité inférieur à 5 % pendant une semaine, vaccination de 70 % de la population vulnérable et appropriation communautaire de Covid- comportement et soins appropriés. Selon le Dr Balram Bhargava, directeur général de l’ICMR et membre du groupe de travail indien Covid-19, « la levée progressive des restrictions n’entraînera pas une augmentation massive ». Il a cependant déclaré que les districts doivent « s’assurer que la vaccination doit être prioritaire ».

Comme plusieurs États indiens évaluent les options pour le déverrouillage de Covid, retrouvez toutes les mises à jour en direct sur le coronavirus de l’Inde et du monde ici :