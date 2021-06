Coronavirus in India News Live Updates: L’inscription en ligne n’est pas obligatoire pour la vaccination contre Covid-19, selon le gouvernement

Plusieurs États/UT ont commencé un déverrouillage progressif alors que les cas de Covid-19 continuent de baisser.

Enregistrement du vaccin Covid-19 en Inde en direct, Cas de coronavirus en Inde Live Tracker, Covid-19 India Lockdown, Delhi unlock 3.0, Jour 3, 16 juin Mise à jour : La deuxième vague de la pandémie mortelle de coronavirus semble être terminée en Inde, le pays signalant une augmentation en une journée de moins de 1 lakh des cas de Covid-19 au cours des derniers jours. Alors que l’Inde se déverrouille lentement, les experts de la santé ont mis en garde contre une éventuelle troisième vague à moins que le comportement approprié de Covid-19 ne soit suivi. Plusieurs États/UT ont commencé à lever le verrouillage de manière progressive, tandis que certains États assouplissent les restrictions de Covid-19 et autorisent davantage d’activités alors que les cas de Covid-19 continuent de baisser.

La vaccination est la clé pour lutter contre cette pandémie. L’Inde a jusqu’à présent vacciné 26 millions de personnes contre le coronavirus. Cependant, le rythme de la vaccination doit être accéléré afin d’atteindre l’objectif de fin d’année de vacciner toutes les personnes âgées de plus de 18 ans dans le pays. Dans un développement majeur, le gouvernement a précisé mardi que “la pré-inscription pour la vaccination via l’enregistrement en ligne et la prise de rendez-vous préalable n’est pas obligatoire pour bénéficier des services de vaccination”. Cela stimulera davantage la campagne de vaccination, en particulier dans les zones rurales où la pénétration du téléphone mobile et d’Internet est faible.

Levant le doute, le gouvernement a déclaré que l’application CoWIN est « l’un des nombreux modes d’enregistrement » pour la vaccination contre le Covid-19. «Toute personne, âgée de 18 ans ou plus, peut se rendre directement au centre de vaccination le plus proche où le vaccinateur effectue l’enregistrement sur place et fournit la vaccination lors de la même visite. Ceci est également connu sous le nom de « sans rendez-vous », a-t-il déclaré.

En attendant, un panel gouvernemental a confirmé mardi le premier décès en Inde après la vaccination contre le Covid-19.

Financial Express Online apporte les dernières mises à jour de l’Inde et du monde entier sur le coronavirus :