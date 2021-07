Coronavirus in India Today Live News: Dernière mise à jour de la vaccination contre le Covid-19 en Inde, Mise à jour de la troisième vague du coronavirus en direct, Faits et chiffres sur le coronavirus, Nombre de cas et de décès quotidiens de Covid-19, Coronavirus Delta Plus Nouveaux symptômes et cas de variante LIVE, Kanwar Yatra Live, Olympique Japon en direct

Des agents de santé en tenue de protection vaporisent du désinfectant après avoir transporté le corps d’une victime du COVID-19 à Denpasar, Bali, Indonésie. Le quatrième pays le plus peuplé du monde a été durement touché par une explosion de cas de COVID-19 qui a mis à rude épreuve les hôpitaux de l’île principale de Java. (Photo AP)

Cas de coronavirus Covid 19 EN DIRECT Statistiques sur le coronavirus en Inde, cas et décès de Covid-19 en Inde le 16 juillet Mises à jour en direct : Le débat sur l’origine du nouveau coronavirus ne se calme pas de sitôt. Des mois après que l’OMS ait pratiquement rejeté l’idée d’une fuite de laboratoire, son patron, le directeur général Tedros Adhanom Ghebreyesus, dit maintenant qu’il était « prématuré » d’exclure le rôle humain possible (fuite de laboratoire) dans l’origine du coronavirus. Il a dit cela tout en demandant à la Chine d’être plus transparente sur les données brutes. Cette déclaration intervient à un moment où les infections au Covid-19 sont à nouveau en augmentation partout dans le monde. Les États-Unis ont connu une forte augmentation ces derniers jours. L’Indonésie est désormais l’épicentre des infections virales en Asie. De retour en Inde, divers rapports parlent d’une éventuelle troisième vague frappant le pays en août le mois prochain. Couplé à un rythme de vaccination lent, le nombre élevé d’infections pourrait effacer tous les gains que l’Inde a réalisés jusqu’à présent. L’OMS a également déclaré que la troisième vague est peut-être dans sa phase initiale. Le chien de garde mondial a également mis en garde contre des variantes plus virulentes du nouveau coronavirus.

