Coronavirus in India Today Live News: Dernière mise à jour de la vaccination contre le Covid-19 en Inde, Mise à jour de la troisième vague du coronavirus en direct, Faits et chiffres sur le coronavirus, Nombre de cas et de décès quotidiens de Covid-19, Coronavirus Delta Plus Nouveaux symptômes et cas de variante LIVE

Un bénéficiaire reçoit une dose de vaccin COVID-19 pendant que d’autres attendent à l’extérieur, lors d’une campagne de vaccination spéciale pour les employés de divers restaurants, salons et salons de beauté, à l’hôpital Meenatai Thackeray de Navi Mumbai. (Photo PTI)

Statistiques sur le coronavirus en Inde, cas et décès de Covid-19 en Inde le 7 juillet Mises à jour en direct : Est-ce la fatigue pandémique? Est-ce de l’ennui pur et simple ? Ou juste une forte envie de faire quelque chose sur un coup de tête ? Comment expliqueriez-vous la foule massive de touristes qui se pressent dans les stations de montagne populaires telles que Manali et Mussoorie ? Alors que les experts de la santé ont répété à plusieurs reprises qu’il n’y avait pas d’échappatoire à une autre vague de morts et de destructions si nous baissons notre garde, les photos virales montrent que les gens ne sont pas d’humeur à écouter les avertissements. Depuis la capitale nationale Delhi, fermant les marchés en raison du laxisme dans le respect des normes Covid, des États tels que l’Assam ont décidé d’imposer un verrouillage total dans sept districts à partir d’aujourd’hui. Ces sept districts sont Sonitpur, Goalpara, Lakhimpur, Biswanath, Golaghat, Morigaon et Jorhat.

En dehors de ces freins, un autre problème récurrent est le faible taux de vaccination. La Chine a vacciné plus d’un crore de personnes chaque jour. En comparaison, le taux de vaccination en Inde oscille autour de 40 à 50 lakh. Les scientifiques ont dit que la variante Delta peut échapper au bouclier de défense des vaccins. Pourtant, l’inoculation fournit une immunité suffisante qui peut aider à éviter une hospitalisation.

