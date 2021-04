Coronavirus Inde: Maharashtra, mises à jour en direct du couvre-feu nocturne de Delhi, cas de Covid-19 en Inde en direct, traqueurs en direct du vaccin contre le coronavirus, nouvelles lignes directrices sur le coronavirus dans le Maharashtra, Delhi, Haryana, Karnataka, Kerala, Punjab

Le Centre a déclaré que la participation des gens était vitale pour le moment. (Source de la photo: PTI)

Coronavirus Vaccine Tracker Live, Maharashtra, Delhi Night Curfew News: L’intensité de la pandémie de coronavirus a augmenté et elle se propage à un rythme beaucoup plus rapide qu’en 2020, a averti le Centre, soulignant que les quatre prochaines semaines sont « très très critiques ». Pendant ce temps, la peur des nouvelles variantes du COVID-19 se profile. Le ministre de la Santé de l’Union, Harsh Vardhan, a déjà déclaré que 80% des cas au Pendjab étaient dus à la variante britannique. Le ministre de l’Union a déclaré que cela avait été confirmé par le séquençage du génome et que l’augmentation du nombre de cas positifs de COVID-19 était induite par les événements.

Pendant ce temps, plusieurs États ont annoncé des restrictions plus strictes pour freiner la propagation du COVID-19. Face à une augmentation constante du nombre de cas, Delhi a également rejoint un nombre croissant d’États pour imposer un couvre-feu nocturne.

Le Dr VK Paul, membre de la NITI Aayog (Santé), a déclaré que la situation pandémique s’était aggravée et que la participation des populations était vitale pour le moment. «Le pays tout entier doit se rassembler et faire des efforts pour lutter contre la pandémie», a déclaré le Dr Paul, cité par le PTI.

Pendant ce temps, plus de 8,40 crores de vaccins ont été administrés dans le pays.

