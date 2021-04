Coronavirus Inde: Mises à jour en direct du couvre-feu nocturne de Delhi Punjab, cas de coronavirus en Inde en direct, pénurie de vaccins contre le coronavirus, directives de l’État sur le coronavirus, cas de COVID-19 dans le Maharashtra Delhi, Haryana, Karnataka, Kerala, Punjab

L’ICMR a déclaré que 25,52,14,803 échantillons ont jusqu’à présent été testés en Inde.

Coronavirus Vaccine Tracker Live, Maharashtra, Delhi Night Curfew News: Le nombre de cas de COVID-19 continue d’augmenter alors que l’Inde a enregistré un nouveau record de 145384 cas de coronavirus en 24 heures, a déclaré samedi le ministère de la Santé. Selon les données du ministère mises à jour à 8 heures du matin, le nombre de décès dus à la maladie virale est passé à 1 68 436 avec 794 décès supplémentaires. C’est le plus élevé depuis le 18 octobre 2020. En outre, le nombre de cas de COVID-19 actifs a franchi la barre des 10 lakh après un intervalle de temps d’environ six mois et demi.

En outre, le Conseil indien de la recherche médicale (ICMR) a déclaré que 25,52,14,803 échantillons ont jusqu’à présent été testés en Inde. Sur ce total, 11,73,219 ont été testés vendredi.

Pendant ce temps, certains États sont confrontés à des pénuries de vaccins et ont demandé au Centre de garantir un approvisionnement «immédiat» en doses. Le dernier sur la liste est le Rajasthan. Le ministre en chef du Rajasthan, Ashok Gehlot, a écrit au Premier ministre Narendra Modi pour lui demander 30 doses supplémentaires de lakh. Maharashtra a déjà soulevé la question de la pénurie de vaccins avec le Centre.

Nous vous apportons tous les derniers développements liés au COVID-19 à travers le pays et le monde. Suivez notre blog en direct et obtenez des mises à jour instantanées et vérifiées sur la pandémie de coronavirus.