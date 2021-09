Coronavirus India Dernière mise à jour en direct: Avec un taux de positivité supérieur à 16%, le Mizoram apparaît comme une nouvelle inquiétude pour l’Inde avant la troisième vague de Covid-19

L’Inde a signalé moins de 30 000 nouveaux cas de Covid-19 au cours des trois derniers jours. (Photo : .)

Cas de coronavirus et taux de mortalité en Inde, troisième vague de coronavirus aujourd’hui Nouvelles du 15 septembre Mises à jour en direct : La situation du Covid-19 en Inde s’est beaucoup améliorée depuis le début de la deuxième vague en mars-avril. Le nombre d’infections à coronavirus et de décès dus à des complications liées au virus a considérablement diminué depuis lors. Cependant, on craint toujours une éventuelle troisième vague dans les prochains mois. Le Kerala, qui a contribué à près de 60 à 70 % du décompte quotidien de Covid-19 en Inde au cours des dernières semaines, a commencé à assister à une tendance à la baisse des nouvelles infections et du taux de positivité des tests. Cependant, le Mizoram est devenu un nouveau point préoccupant pour l’Inde. L’État du nord-est a été témoin d’un pic d’infections quotidiennes à coronavirus au cours des derniers jours. Mardi, il a signalé le taux de positivité des tests le plus élevé de 16,39 dans le pays, ce qui est supérieur à celui du Kerala, selon les données du ministère de la Santé de l’Union. Le Mizoram a été témoin de 1 502 cas de Covid-19 mardi, le quatrième plus élevé du pays après le Kerala (15 876), le Maharashtra (3 530) et le Tamil Nadu (1591).

Dans un autre développement, l’Inde est devenue la plus grande source de désinformation pour Covid-19 dans le monde, avec une fausse information sur six provenant du pays. Selon une étude, les médias sociaux sont le plus grand producteur de désinformation, contribuant à près de 85 % de celle-ci.

À l’échelle mondiale, la variante Delta fait toujours des ravages dans de nombreux pays, dont les États-Unis et l’Australie. L’hospitalisation a atteint un niveau de crise dans le sud des États-Unis au milieu d’un pic de cas de variante Delta. De nombreuses villes d’Australie ont réimposé le verrouillage et des restrictions plus strictes pour limiter la propagation.

