Coronavirus India Dernière mise à jour en direct: les experts disent que le dernier pic de nouveaux cas de Covid laisse présager le début de la troisième vague

Un volontaire donne du savon liquide à un sans-abri alors qu’il prend un bain dans un bus équipé de douches lors d’un programme de vaccination de masse pour les personnes vivant dans les rues de San José au Costa Rica. (photo .)

Statistiques sur le coronavirus en Inde, cas et décès de Covid-19 en Inde le 19 juillet Mises à jour en direct : Après l’avertissement de « 100 jours » du gouvernement de Narendra Modi, les États sont passés à l’action pour éviter la troisième vague d’infections à coronavirus. L’Uttar Pradesh, l’État le plus peuplé d’Inde, a décidé de rendre obligatoires les rapports négatifs de RT-PCR pour l’entrée des personnes venant d’autres régions du pays. Cela survient peu de temps après que le gouvernement de Yogi Adityanath a annulé le Kanwar Yatra de cette année. Alors que la situation en Inde reste quelque peu sous contrôle, les cas ont augmenté dans le monde entier. La variante Delta, plus contagieuse, a alimenté un nouveau pic aux États-Unis et au Royaume-Uni. De nombreux experts disent que le monde assiste à la phase précoce de la troisième vague d’infections à coronavirus. Au milieu de cette alarme, une autre situation grave cause des problèmes aux autorités mondiales. Le déséquilibre dans la distribution des vaccins et l’inégalité abjecte entre les vaccinés et ceux qui attendent toujours la première dose s’aggravent de jour en jour.

Alors que le monde se démène pour proposer un nouveau plan de match pour lutter contre la dernière phase de la guerre contre les coronavirus, voici les principales mises à jour de Covid et les développements vérifiés en Inde et dans le monde :