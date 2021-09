Coronavirus India Dernière mise à jour en direct: l’Inde déjà dans la troisième vague? La valeur R grimpe à 1,17 dans la seconde moitié d’août alors que les cas actifs de Covid-19 approchent de 4 lakh

Après être tombée en dessous de un, la valeur R de Covid en Inde a fortement augmenté pour atteindre 1,17 dans la seconde moitié d’août, principalement en raison de cas dans des États comme le Kerala et le Maharashtra. (Photo : .)

Cas de coronavirus et taux de mortalité en Inde, troisième vague de coronavirus, valeur R de Covid, mises à jour en direct du 4 septembre : La crainte d’une troisième vague de pandémie de coronavirus s’est renforcée dans le pays, et à juste titre, car les cas n’ont pas diminué. Au lieu de cela, les cas augmentent irrégulièrement à des niveaux plus élevés. Ce qui est plus inquiétant maintenant, c’est que la valeur R dans le pays a de nouveau augmenté de plus de 1, alors que le nombre actif de cas de COVID-19 approche le chiffre de 4 lakh. La valeur R est le nombre moyen de nouvelles infections générées par un individu infecté. La valeur R dans le pays était auparavant tombée en dessous de un après une deuxième vague déchaînée, ce qui avait été un soulagement. Mais maintenant, une étude menée par des chercheurs de l’Institut des sciences mathématiques de Chennai a révélé qu’au cours de la seconde moitié d’août, la valeur R avait fortement augmenté pour atteindre 1,17.

Une valeur R égale à 1 signifie en moyenne qu’une personne est infectée par chaque individu infecté. Une valeur R supérieure à 1 indique un nombre croissant de cas, et si la tendance se poursuit, cela pourrait marquer le début de la troisième vague de la pandémie. Cette fois, le Kerala semble être la cause de la troisième vague de la pandémie car un nombre croissant de cas quotidiens y sont signalés. Cependant, ce n’est pas le seul État où les cas augmentent. Il y a quelques jours, le Dr Samiran Panda, qui dirige l’épidémiologie et les maladies transmissibles au Conseil indien de la recherche médicale (ICMR), a déclaré à l’agence de presse ANI que la deuxième vague n’avait pas été intense dans certains États, mais qu’elle laissait place à une troisième vague. . Le Dr Panda a ajouté qu’à présent, un nombre croissant de cas dans certains États indiquaient le début d’une troisième vague dans le pays.

Financial Express Online vous apporte les dernières mises à jour sur la pandémie de coronavirus :