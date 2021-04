Coronavirus India Live News: Harsh Vardhan rencontrera aujourd’hui les ministres de la Santé de 11 États du hotspot; Delhi envisage le couvre-feu nocturne

Des États comme le Maharashtra, le Pendjab, le Chhattisgarh, le Gujarat, le Madhya Pradesh, le Kerala et le Tamil Nadu, etc. ont annoncé plusieurs restrictions, notamment des couvre-feux nocturnes et des restrictions à la circulation des personnes, afin de limiter la propagation de la deuxième vague d’infection à coronavirus.

Alors que la situation de Covid-19 en Inde devient sombre avec le décompte quotidien du pays franchissant le seuil sombre de 1 lakh, pour la première fois depuis que la pandémie a frappé le pays l’année dernière. Les cas quotidiens de Covid-19 en Inde ont été multipliés par cinq pour atteindre plus de 100 000, contre 20 000 en seulement deux semaines.

Le Maharashtra, l’État le plus touché, représentait à lui seul plus de la moitié du nombre total de cas en Inde (quotidiennement). L’État a même imposé un couvre-feu nocturne hier et a annoncé des fermetures le week-end pour briser la chaîne. Des États comme le Pendjab, le Chhattisgarh, le Gujarat, le Madhya Pradesh, le Kerala et le Tamil Nadu, etc. ont annoncé plusieurs restrictions, notamment des couvre-feux nocturnes et des restrictions à la circulation des personnes, afin de limiter la propagation de la deuxième vague d’infection à coronavirus.

Selon des sources, le gouvernement de Delhi envisage également une proposition visant à imposer un couvre-feu nocturne après la récente flambée des infections à coronavirus. Le ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, a exhorté le Premier ministre Narendra Modi à supprimer la limite d’âge pour la vaccination Covid-19 afin d’accélérer la campagne de vaccination dans le pays, afin de couvrir davantage de personnes. Certains experts de la santé ont également demandé la suppression des critères d’âge pour prendre des jabs Covid.

Au milieu de la hausse soudaine des cas de Covid-19, le ministre de la Santé de l’Union, Harsh Vardhan, doit rencontrer aujourd’hui ses homologues de 11 États qui connaissent une forte augmentation des infections à coronavirus, pour faire le point sur la situation. La réunion fixera également l’ordre du jour de la réunion de jeudi du Premier ministre Narendra Modi avec les ministres en chef des États et les administrateurs de l’UT pour discuter des moyens de contenir le pic de Covid-19.

Alors que l’Inde regarde une autre urgence sanitaire avec des infections à coronavirus à un niveau record, voici les dernières mises à jour vérifiées sur les verrouillages et autres règles des États et du monde entier: