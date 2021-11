Coronavirus India Live News Update: l’Inde signale 9 283 nouveaux cas; Covaxin montre une efficacité de 50% contre le COVID-19 symptomatique dans une évaluation du monde réel, selon une étude du Lancet

Les chercheurs ont noté que la variante Delta était la souche dominante en Inde au cours de la période d’étude, représentant environ 80% de tous les cas confirmés de COVID-19. (Photo PTI)

Variantes de coronavirus et vaccinations, cas actifs de coronavirus en Inde aujourd’hui, 24 novembre : Deux doses de Covaxin sont efficaces à 50% contre le COVID-19 symptomatique, selon la première évaluation dans le monde réel du vaccin indigène contre le coronavirus en Inde publiée dans le journal The Lancet Infectious Diseases. Les résultats d’une étude intermédiaire récemment publiée dans The Lancet ont montré que deux doses de Covaxin, également connu sous le nom de BBV152, avaient une efficacité de 77,8 pour cent contre la maladie symptomatique et ne présentaient aucun problème de sécurité sérieux.

L’étude a également révélé que l’efficacité du vaccin contre le COVID-19 symptomatique après deux doses de Covaxin avec la deuxième dose administrée 14 jours ou plus avant de subir un test RT-PCR était de 50 %. L’efficacité vaccinale ajustée de la première dose, estimée après sept et 21 jours, était faible, ce qui est cohérent avec les performances d’autres agents préventifs contre la variante Delta, ont-ils déclaré.

#Unite2FightCorona#LargestVaccineDrive ?????????????????????? ??????????????????????https://t.co/FXiM1JPBH4 pic.twitter.com/s43PVh9qRS – Ministère de la Santé (@MoHFW_INDIA) 24 novembre 2021

L’Inde signale 9 283 nouveaux cas et 10 949 récupérations

Selon les données partagées par le ministère de la Santé, l’Inde a signalé 9 283 nouveaux cas, enregistré 10 949 guérisons et enregistré 437 décès au cours des dernières 24 heures.

Le nombre de cas actifs dans le pays s’élève à 1 11 481 – ce qui est le plus bas en 537 jours.

118,44 doses de vaccin crore ont été administrées jusqu’à présent dans le pays.

Voici les dernières mises à jour vérifiées liées à la pandémie de coronavirus en Inde et dans le monde :