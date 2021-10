Coronavirus India Live News Updates: L’Inde se prépare à la troisième vague de Covid-19 au milieu de la ruée festive; Les États-Unis rouvriront leurs frontières terrestres pour les voyages non essentiels en novembre

Le nombre de cas actifs en Inde a fortement diminué.

Variantes de coronavirus et vaccinations, cas actifs de coronavirus en Inde Today News, 13 octobre Mises à jour en direct : Dans un développement majeur dans la lutte de l’Inde contre la pandémie de Covid-19, le comité d’experts en la matière de la Central Drug Authority indienne a recommandé mardi d’accorder une autorisation d’utilisation d’urgence au Covaxin de Bharat Biotech pour les enfants de 2 à 18 ans avec certaines conditions. Enfin, les enfants en Inde ont désormais le choix en termes de vaccins Covid-19, Bharat Biotech devenant la deuxième entreprise après Zydus Cadila à proposer des vaccins Covid-19 pour les enfants. Cependant, le feu vert final du contrôleur général des drogues de l’Inde est toujours attendu. Le développement revêt une grande importance alors que l’Inde se prépare à une troisième vague, qui, selon les experts, pourrait avoir plus d’impact sur les enfants que sur les adultes.

Pendant ce temps, l’Inde a signalé moins de 20 000 nouvelles infections à coronavirus au cours des derniers jours. Le nombre de cas actifs a fortement diminué. Cependant, tout laxisme dans l’adhésion au protocole Covid pendant la célébration du festival pourrait effacer tout le gain que l’Inde a réalisé jusqu’à présent pour contenir la propagation de Covid-19, avertissent les experts. Au milieu de la ruée vers Durga Pooja, le nombre de cas quotidiens au Bengale occidental a grimpé de près de 1 000. Certaines régions du pays ont commencé à voir un pic de nouveaux cas au cours des derniers jours. Plusieurs États/UT ont publié de nouvelles directives Covid-19 pour la célébration du festival, afin de vérifier tout pic dans les cas de Covid-19. Le ministère de la Santé de l’Union et les gouvernements des États / UT et les experts ont conseillé aux gens de suivre les comportements appropriés de Covid tels que le port de masques, le maintien de la distance et d’éviter la surpopulation pendant les festivals.

