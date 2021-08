Coronavirus India Live Updates Covid Cases In India News le 8 août, dernière mise à jour de la troisième vague du coronavirus, mise à jour en direct de l’enregistrement des vaccins Covid-19, Inde Coronavirus Delta Variant Dernière variante

in

Mise à jour en direct sur le coronavirus en Inde, troisième vague de coronavirus en Inde L’Inde a enregistré 39 070 nouveaux cas de coronavirus et 492 décès au cours des dernières 24 heures, a annoncé dimanche le ministère de la Santé de l’Union. Le décompte des infections est de 19 34 455, tandis que le nombre de décès a grimpé à 4 27 862. Les cas actifs représentaient 1,27 % du total des infections, tandis que le taux de récupération du COVID-19 a été enregistré à 97,39 %. Le taux de positivité quotidien a été enregistré à 2,27 % tandis que le taux de positivité hebdomadaire a été enregistré à 2,38 %, selon le ministère de la Santé.

Pendant ce temps, la production de vaccins dans le pays est passée de 2,5 doses de lakh par jour à environ 40 doses de lakh par jour, a déclaré récemment le Dr Bharati Pravin Pawar, ministre d’État (MoS) à la Santé. Le vaccin à dose unique COVID-19 du géant pharmaceutique américain Johnson & Johnson a reçu une autorisation d’utilisation d’urgence en Inde.

Delhi CM a annoncé samedi que tous les marchés hebdomadaires rouvriraient à partir du 9 août en respectant les protocoles Covid-19 appropriés. La capitale nationale a enregistré samedi 72 nouveaux cas de COVID-19 et un décès dû à la maladie, tandis que le taux de positivité est passé à 0,10%. Le Kerala, en revanche, reste toujours une source de préoccupation car il a signalé 20 367 nouveaux cas de COVID-19 et 139 décès. Le Tamil Nadu voisin a enregistré 1 969 nouveaux cas de COVID-19 et 29 décès, a annoncé samedi le ministère de la Santé.

