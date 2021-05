Coronavirus India Lockdown LIVE: Vous n’avez pas de rapport Covid négatif ou de certificat Vax? Vous ne pouvez pas entrer au Pendjab

L’Inde est à bout de souffle alors que le monde continue d’envoyer les bouteilles d’oxygène, les camions spéciaux, etc.

Coronavirus en Inde Mises à jour en direct du 3 mai: La deuxième vague dévastatrice du coronavirus continue de faire des ravages en Inde alors que le pays a enregistré plus de 3,5 lakh d’infections fraîches à Covid-19 lundi. C’est le septième jour consécutif où l’Inde a enregistré plus de 3,5 cas de coronavirus lakh. Le 21 avril du mois dernier, l’Inde avait franchi la barre des 3 lakh en termes de charge de travail quotidienne. Alors que le gouvernement Narendra Modi a déclaré qu’il élaborait un plan pour augmenter l’approvisionnement en oxygène, la situation reste sombre à travers l’Inde. En termes de décès, les données officielles indiquent que près de 3 500 personnes ont perdu la vie au cours des dernières 24 heures. Mais les crématoires, les cimetières ont une histoire différente à raconter. Au milieu du buzz autour du verrouillage national, voici les dernières mises à jour sur les coronavirus en Inde et dans le monde: