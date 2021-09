Coronavirus India News Dernière mise à jour en direct: Alors que l’Inde se prépare pour la troisième vague, PM Modi examine la situation de Covid et la vaccination dans le pays

Selon les données du ministère de la Santé de l’Union, jusqu’à 35 districts signalent toujours un taux de positivité hebdomadaire au Covid de plus de 10 % alors qu’il est de 5 à 10 % dans 30 districts.

Cas de coronavirus et taux de mortalité en Inde, Coronavirus Third Wave News Today 11 septembre Mises à jour en direct: La peur de la troisième vague de Covid-19 occupe une place importante en Inde avec le début de la saison des fêtes. On peut noter qu’au Kerala, principal contributeur au décompte indien de Covid-19 au cours des dernières semaines, les infections à coronavirus ont augmenté après les festivals d’Onam. Le Maharashtra et en particulier le Kerala, bien que les cas aient commencé à montrer une tendance à la baisse, continuent de signaler un nombre élevé d’infections à coronavirus. Le Kerala a contribué à près de 60% de la charge de travail quotidienne de l’Inde au cours des dernières semaines. L’État représente plus de 60% des cas actifs de Covid-19 en Inde.

Le Premier ministre Narendra Modi a tenu vendredi une réunion d’examen de haut niveau sur les situations liées au Covid et la vaccination dans le pays. Il a été informé de la concentration des cas « dans quelques zones géographiques ». La réunion intervient un jour après que le secrétaire à la Santé de l’Union, Rajesh Bhushan, a déclaré que l’Inde traversait toujours la deuxième vague et que ce n’était pas encore terminé. Selon les données du ministère de la Santé de l’Union, jusqu’à 35 districts signalent toujours un taux de positivité hebdomadaire au Covid de plus de 10 % alors qu’il est de 5 à 10 % dans 30 districts.

Voici les dernières et nouvelles sur le coronavirus en Inde et dans le monde :