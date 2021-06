Coronavirus India News Live Updates: Alors que l’Inde se déverrouille, le gouvernement Modi commence la vaccination gratuite contre Covid-19 pour tous les adultes à partir d’aujourd’hui

L’Inde a jusqu’à présent vacciné plus de 27,66 millions de personnes contre le coronavirus, selon les données du ministère de la Santé de l’Union.

Enregistrement du vaccin Covid-19 en Inde en direct, Cas de coronavirus en Inde Live Tracker, Covid-19 Inde Mise à jour en direct du 21 juin : La deuxième vague de Covid-19 est en déclin en Inde, car le pays a signalé des cas inférieurs à 1 lakh au cours des deux dernières semaines. Près de 90 pour cent des districts du pays ont connu une forte baisse du nombre de cas actifs. Selon les données du ministère de la Santé de l’Union, au cours de la semaine précédant le 19 juin, seuls 70 districts du pays ont signalé une augmentation des cas actifs – un bon signe pour le pays qui luttait contre la deuxième vague meurtrière avec une infrastructure de santé étirée en avril et mai. La reprise en vaccination Covid-19 est également une des raisons de la baisse des cas actifs de Covid-19. L’Inde a jusqu’à présent vacciné plus de 27,66 millions de personnes contre le coronavirus, selon les données du ministère de la Santé de l’Union.

Dimanche, l’Inde a signalé moins de 60 000 nouveaux cas de Covid-19 pour la première fois après 81 jours. Avec la diminution du coronavirus dans le pays, plusieurs États / UT ont commencé le processus de déverrouillage. La capitale nationale Delhi a autorisé hier l’ouverture de parcs et de bars; il a également prolongé les horaires des restaurants. Telangana s’est complètement ouvert à partir de dimanche. Des États/UT comme le Maharashtra, l’Uttar Pradesh et le Jammu-et-Cachemire ont commencé à se déverrouiller progressivement. Le Pendjab, l’Haryana, le Karnataka, l’Odisha, le Kelara et le Tamil Nadu ont assoupli les restrictions de Covid-19 et autorisé davantage de services/activités alors que les cas de Covid-19 continuent de baisser.

