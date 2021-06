Coronavirus India News Live Updates: Covid-19 5 juin Nombre quotidien de cas et de décès en Inde en direct, dernière mise à jour du vaccin contre le coronavirus, Covid-19 Unlock Guidelines Live, Karnataka, Mumbai, Kerala, Andhra Pradesh, West Bengal Lockdown Live News

Le gouvernement de Narendra Modi a affirmé qu’environ 60% de la population éligible avait reçu la dose unique du vaccin contre le coronavirus. (photo PTI)

Cas et décès de coronavirus en Inde aujourd’hui, suivi en direct du vaccin Covid-19 : L’Inde a battu les États-Unis en termes de nombre de personnes recevant au moins un seul vaccin contre le Covid, affirme le ministère de la Santé de l’Union. Cela arrive à un moment où la nation a du mal à vacciner sa population de 133 crores. Le gaspillage de vaccins est une préoccupation majeure. C’est aussi quelque chose dont le Premier ministre Narendra Modi a également parlé lors de sa réunion d’examen. Bien qu’il y ait beaucoup de buzz et que la campagne de vaccination se poursuive à un rythme langoureux dans les zones urbaines, la situation n’est pas si prometteuse dans les villages du pays. Il y a aussi un sentiment de complaisance qui s’est infiltré dès que les chiffres quotidiens de Covid ont commencé à baisser. Nous devons rappeler aux gens que le virus n’est allé nulle part. De plus, les variantes préoccupantes détectées à Varanasi montrent que la mutation du nouveau coronavirus est et restera le véritable défi. Alors que la nation essaie de mettre en place un plan pour lutter contre une nouvelle vague d’infections à Covid, voici les dernières mises à jour de l’Inde et du monde entier :