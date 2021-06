Coronavirus India News Live Updates: Covid Unlock 3 commence à Delhi alors que les cas tombent; Tous les commerces, restaurants rouvriront aujourd’hui

La situation du Covid-19 en Inde s’améliore. Le pays a signalé moins de 1 lakh de nouvelles infections à coronavirus au cours des derniers jours.

Cas et décès de coronavirus en Inde aujourd’hui, le vaccin Covid-19 Live Delhi déverrouille le 3 juin 15 Live Tracker : La situation du Covid-19 en Inde s’améliore. Le pays a signalé moins de 1 lakh de nouvelles infections à coronavirus au cours des derniers jours. Le taux de positivité quotidien est également tombé en dessous de cinq pour cent alors que les récupérations continuent de dépasser les nouveaux cas au cours des dernières semaines.

Cependant, les décès dus au Covid-19 restent préoccupants. Selon les données du ministère de la Santé, le nombre de morts de Covid-19 a presque doublé dans tous les États sauf quatre au cours des six dernières semaines. Dans certains États/UT, le péage a même été multiplié par quatre. L’Odisha, le Bengale occidental, l’Andhra Pradesh, le Tripura et le Ladakh sont les seuls États/UT qui ont inversé la tendance. Le pays a signalé 2,1 lakhs de décès liés aux complications du coronavirus depuis le 1er avril. Parmi eux, cinq États, le Maharashtra, le Karnataka, Delhi, le Tamil Nadu et l’Uttar Pradesh représentaient plus de 55% du total des décès. Et ces cinq États ont enregistré 60% de ces décès au cours des six dernières semaines. Malgré l’amélioration globale du scénario Covid-19, le nombre élevé de décès reste préoccupant.

Pendant ce temps, certains États ont entamé le processus de déverrouillage alors que les cas continuent de baisser. La capitale nationale Delhi commence le déverrouillage 3 à partir d’aujourd’hui. Dimanche, Delhi a été témoin de 213 nouveaux cas de Covid-19, le plus bas en plus de trois mois, et de 28 décès supplémentaires. Les cas actifs à Delhi ont également diminué de près d’un quart au cours des 15 derniers jours. Le ministre en chef Arvind Kejriwal a autorisé la réouverture de tous les magasins, restaurants (avec 50 % de places assises) et centres commerciaux avec les restrictions de Covid. Des États comme le Madhya Pradesh, l’Uttar Pradesh et le Maharashtra ont également commencé le déverrouillage par phases. Le Tamil Nadu et l’Haryana ont assoupli les restrictions de Covid-19 mais ont poursuivi le verrouillage. D’autres États / UT évaluent les options de déverrouillage avec la deuxième vague de coronavirus qui diminue dans le pays.

Alors que l’Inde cherche à rouvrir au milieu du nombre élevé de décès de Covid-19, voici les dernières mises à jour de l’Inde et du monde entier sur le coronavirus :