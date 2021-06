Coronavirus India News Live Updates: Delta Plus, «variante préoccupante», provoquera-t-il la troisième vague de Covid-19 en Inde?

Avec la menace de la variante Delta Plus et le déverrouillage de l’Inde, le gouvernement doit augmenter le rythme de vaccination pour se protéger d’une autre vague mortelle.

Enregistrement du vaccin Covid-19 en Inde en direct, Cas de coronavirus en Inde Live Tracker, Covid-19 Inde Mise à jour en direct du 23 juin : Il semble que la deuxième vague de Covid-19 soit maintenant derrière nous, car l’Inde a été témoin de moins de 1 lakh de nouveaux cas de Covid-19 au cours des 15 derniers jours. Mardi, l’Inde a signalé moins de 50 000 nouvelles infections à coronavirus après 91 jours. La situation du Covid-19 s’est améliorée mais l’émergence de nouvelles variantes pourrait constituer de sérieuses menaces dans les prochains jours.

Le ministère de la Santé de l’Union a classé la variante Delta Plus du nouveau coronavirus comme une « variante préoccupante ». L’Inde fait partie des 10 pays (États-Unis, Royaume-Uni, Portugal, Suisse, Japon, Pologne, Népal, Chine et Russie) où la variante Delta Plus a été détectée. Il a été trouvé dans trois États – Maharashtra, Kerala et Madhya Pradesh – jusqu’à présent. Le ministère de la Santé a déjà émis des alertes et ordonné aux États de prendre des mesures de confinement immédiates lorsque la variante a été trouvée. Selon le secrétaire à la Santé de l’Union Rajesh Bhushan, la variante Delta Plus a été détectée dans 22 échantillons dans six districts du pays. « Seize d’entre eux ont été trouvés dans les districts de Jalgaon et Ratnagiri au Maharashtra ; les autres ont été détectés au Kerala (Palakkad et Pathanamthitta) et au Madhya Pradesh (Bhopal et Shivpuri)… mardi.

Entre-temps, la campagne de vaccination en cours s’est accélérée. Selon les rapports, au jour 2 de la nouvelle politique de vaccination, plus de 50 doses de lakh ont été administrées jusqu’en fin de soirée. Au cours des 2 jours du nouveau plan, 1,39 crore de personnes se font vacciner. Lundi, l’Inde a vu l’administration de 88,09 doses de lakh. Avec la menace de la variante Delta Plus et le déverrouillage de l’Inde, le gouvernement doit augmenter le rythme de vaccination pour se protéger d’une autre vague mortelle. Plusieurs États/UT comme Delhi, le Gujarat, le Bengale occidental, le Telangana et le Kerala ont déjà commencé à se préparer à une éventuelle troisième vague en renforçant les infrastructures de santé.

