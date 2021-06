Coronavirus India News Live Updates: l’Inde signale 51 667 nouveaux cas de Covid-19, 1 329 décès au cours des dernières 24 heures

Coronavirus en Inde Live News, Covid-19 Cases India Dernière mise à jour, Vaccination Covid-19, Verrouillage Covid-19, Déverrouillage Covid-19, Variante Delta Plus, Delta+

Enregistrement du vaccin Covid-19 en Inde en direct, cas de coronavirus en Inde Live Tracker, Covid-19 Inde 25 juin Mises à jour en direct : La campagne de vaccination en Inde s’est accélérée avec le lancement d’une nouvelle politique de vaccination le 21 juin. Jusqu’à présent, l’Inde a vacciné plus de 30,72 millions de personnes contre le coronavirus. Jusqu’à 64,89 doses de vaccin lakh ont été administrées mercredi, plus de 53 lakh mardi et un record de 88 lakh lundi. L’Inde vise à vacciner toutes les personnes âgées de plus de 18 ans d’ici la fin de l’année. Le record de vaccination sauvera-t-il l’Inde de la prochaine vague ? Les experts ne savent pas si la dynamique de vaccination peut être maintenue.

L’Inde a signalé environ 50 000 nouveaux cas de Covid-19 ces derniers jours. Les décès et le taux de positivité de Covid-19 ont également chuté de manière assez significative. Le taux de recouvrement s’est également amélioré à 96,61% jeudi. Le pays compte actuellement 6 27 057 cas actifs de Covid-19. L’Inde a signalé 51 667 nouveaux cas de Covid-19 et 1 329 décès au cours des dernières 24 heures, selon les données du ministère de la Santé de l’Union vendredi. Avec l’amélioration de la situation de Covid-19, plusieurs États ont commencé à se déverrouiller. Peu d’États / UT ont opté pour un assouplissement des restrictions Covid, pas un déverrouillage complet, car les experts de la santé ont mis en garde contre une éventuelle troisième vague si le comportement approprié de Covid-19 n’était pas suivi. L’émergence de la variante Delta Plus a encore accru la peur.

Selon les experts de la santé, la variante Delta Plus, que le ministère de la Santé a classée comme une “variante préoccupante”, appelle à la prudence et non à la panique, car sa virulence et sa transmissibilité font toujours l’objet d’une enquête. La nouvelle variante Delta Plus a été formée en raison d’une mutation dans la variante Delta ou B.1.617.2, détectée pour la première fois en Inde et l’un des moteurs de la deuxième vague mortelle. Jusqu’à présent, l’Inde a signalé 40 cas de variante Delta Plus, la plupart de ces cas provenant du Maharashtra, du Kerala et du Madhya Pradesh. Cette variante virale également connue sous le nom d’AY.1 a également été observée dans neuf autres pays du monde avec 205 infections détectées en Europe, en Amérique et en Asie.

