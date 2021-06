Coronavirus India News Mises à jour en direct: nombre de cas et de décès quotidiens de Covid-19 en Inde en direct, dernière mise à jour du vaccin contre le coronavirus, directives de déverrouillage Covid-19 en direct, Karnataka, Mumbai, Kerala, Andhra Pradesh, West Bengal Lockdown Live News

Les experts ont averti que la troisième vague pourrait affecter des personnes de différents groupes d’âge. (Source de la photo : PTI)

Cas et décès de coronavirus en Inde aujourd’hui, suivi en direct du vaccin Covid-19 : Le nombre de cas actifs de Covid-19 en Inde a encore baissé et les experts estiment qu’il se trouve désormais dans la zone où l’infrastructure de santé existante peut le gérer. Selon le ministère de la Santé de l’Union, le taux de positivité quotidien est désormais tombé à 6,21%. Le nombre de cas actifs a commencé à baisser dans presque tous les États et le plus grand soulagement est qu’une baisse est clairement visible dans le décompte quotidien des décès.

Pendant ce temps, plus de 22,37 doses de lakh de vaccin ont été administrées dans le pays. Le ministère de la Santé a déclaré que sur le nombre total de personnes vaccinées à ce jour, 99 24 634 sont des professionnels de la santé et 1 59 18 192 agents de première ligne qui ont pris la première dose.

Cependant, plusieurs États ont commencé à se préparer à lutter contre l’éventuelle troisième vague de pandémie de COVID-19. Il convient de noter que les experts ont averti que la troisième vague pourrait affecter les personnes de différents groupes d’âge ainsi que les enfants, comme prévu.

