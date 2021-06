Coronavirus India News Mises à jour en direct: nombre de cas quotidiens de Covid-19 en Inde en direct, nombre de décès de Covid-19, dernière mise à jour de l’enregistrement des vaccins contre le coronavirus, couvre-feu de Covid-19 détendu, directives de déverrouillage en direct, Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh

in

Les cas actifs à travers le pays ont également été réduits à 10,80 lakh. (Source de la photo : PTI)

Cas de coronavirus en Inde aujourd’hui, Covid-19 Vaccine Tracker Live: Depuis plus de deux mois maintenant, les cas de coronavirus en Inde s’élevaient quotidiennement à plus de 90 000. Pour la première fois ces derniers temps, le nombre quotidien de cas signalés en Inde est passé en dessous de ce seuil, le pays ayant signalé 84 332 nouveaux cas samedi. Cela a porté le nombre total de cas en Inde à 29 359 155, selon les données fournies par le ministère de la Santé et du Bien-être familial de l’Union. Vendredi, l’Inde avait enregistré 91 702 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures. Les cas actifs à travers le pays ont également été réduits à 10,80 lakh.

Au cours des dernières 24 heures, jusqu’à 121 311 personnes se sont remises de l’infection mortelle tandis que 4 002 personnes y ont succombé. En Inde, les données du gouvernement indiquent qu’un total de 367 081 personnes sont décédées jusqu’à présent des suites de l’infection. Vendredi, une baisse de 8% des cas quotidiens a été enregistrée depuis que la deuxième vague de Covid-19 a culminé le 7 mai.

Pendant ce temps, l’ICMR devrait bientôt lancer des enquêtes sérologiques au niveau national afin d’évaluer la propagation de Covid-19. Tous les États ainsi que les territoires de l’Union sont également invités à les mener à leur propre niveau.

