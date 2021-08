Coronavirus India Nouvelle dernière mise à jour en direct: Avant une éventuelle troisième vague de Covid-19, la vaccination s’accélère; Le couvre-feu nocturne débutera aujourd’hui au Kerala

L’Inde a signalé plus de 2,9 lakh de nouvelles infections à coronavirus au cours de la semaine terminée le 29 août, soit une augmentation de 32 du nombre de cas de Covid-19 par rapport à la semaine précédente. (Photo : PTI)

Cas de coronavirus et taux de mortalité en Inde, troisième vague de coronavirus en direct aujourd’hui le 30 août La flambée de Covid-19 est presque sous contrôle dans la majeure partie de l’Inde, le rythme de la vaccination augmentant et le nombre d’infections à coronavirus diminuant. Cependant, la possibilité d’une troisième vague ne peut être exclue, car certains États / UT comme le Kerala et le Maharashtra ont montré une tendance à la hausse dans les cas de Covid-19.

L’Inde a signalé plus de 2,9 lakh de nouvelles infections à coronavirus au cours de la semaine terminée le 29 août, soit une augmentation de 32 du nombre de cas de Covid-19 par rapport à la semaine précédente. La semaine a également enregistré les cas hebdomadaires les plus élevés depuis la période de sept jours du 28 juin au 8 juillet (3,05 lakh cas Covid-19). Avec la saison des fêtes à venir, le défi de restreindre la propagation de Covid-19 va être plus difficile. Le Kerala reste la préoccupation. L’État du sud à lui seul a contribué à 66% du décompte indien de Covid-19. Avec 1,9 lakh de nouvelles infections (le pic hebdomadaire le plus élevé depuis la semaine terminée le 23 mai), l’État a signalé une augmentation massive de 55% par rapport à la semaine précédente (1,25 cas de lakh). Afin de limiter la propagation du coronavirus, le gouvernement du Kerala a réimposé le verrouillage le dimanche et annoncé un couvre-feu nocturne à partir d’aujourd’hui.

Le nombre de nouvelles infections à coronavirus en Inde oscille autour de 30 000. Cependant, il a montré une tendance à la hausse ces derniers jours, le pays signalant plus de 40 000 cas.

Le Conseil indien de la recherche médicale a récemment prédit que la troisième vague pourrait frapper le pays n’importe où entre septembre et octobre. Cependant, cela pourrait être moins grave que la deuxième vague, a déclaré l’ICMR, ajoutant que la troisième vague pourrait faire son apparition si les États/UT suppriment prématurément les restrictions de Covid. Avant la saison des fêtes, le ministère de l’Intérieur a également prolongé les directives de confinement de Covid jusqu’au 30 septembre. Le ministère a également demandé aux États / UT de ne pas baisser la garde et de prendre les mesures nécessaires pour éviter les rassemblements publics et assurer un protocole Covid strict afin d’éviter toute propagation.

Entre-temps, Bharat Biotech a sorti le premier lot de son vaccin Covid-19 Covaxin de sa nouvelle usine du Gujarat. Cela augmentera encore l’approvisionnement en vaccins. La société recherche également des partenaires de fabrication mondiaux pour augmenter l’approvisionnement en vaccins. Le 27 août, l’Inde a administré une dose record de 1,03 lakh de vaccin Covid-19, grâce à la plus forte absorption dans les zones rurales.

Voici les dernières mises à jour de l’Inde et du monde entier sur le coronavirus :

