Coronavirus India Statistics Live 8 juin: cas de coronavirus en Inde State Wise Live Updates, Covid-19 Vaccine Finder, Coronavirus Prevention Tips Live, Coronavirus Lockdown in India, Covid Unlock Dernières nouvelles, Covid-19 Death Count in Maharashtra, Delhi, Punjab, UP , MP, Karnataka, Surat, Telangana Couverture en direct

Des navetteurs à la station de métro Old Delhi après la reprise des services du métro de Delhi de manière graduelle, à New Delhi, le 7 juin. (Photo PTI)

Cas de coronavirus en Inde aujourd’hui, statistiques sur les coronavirus en Inde Live News: Un jour où l’Inde a décidé de prendre des mesures pour un processus de déverrouillage progressif, un changement de politique clé a été annoncé par le Premier ministre Narendra Modi. Dans son neuvième discours à la nation depuis le début de la pandémie, le Premier ministre Modi a annoncé une “vaccination gratuite” pour tous. Cela a été la demande de plusieurs États pendant un certain temps. Cependant, le Premier ministre ne s’est pas arrêté là. Il a également blâmé les États pour le gâchis des vaccins. Alors que presque tous les États ont salué la décision, le plein effet de ce changement de politique se ferait sentir dans les deux prochains mois. Les principaux problèmes tels que le stock de vaccins, la réduction de la fracture urbaine et rurale, la disponibilité des vaccins dans les centres gouvernementaux détermineront la rapidité avec laquelle la deuxième nation la plus peuplée du monde se vaccinera contre le coronavirus. Pendant ce temps, pour la première fois en plus de deux mois, le nombre de cas quotidiens est tombé sous la barre des 1 lakh. Alors que les experts ont salué le déclin, ils ont également mis en garde contre la fatigue et la complaisance liées à la pandémie. Voici les dernières mises à jour sur la pandémie de coronavirus en Inde et dans le monde :