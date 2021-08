Coronavirus India Third Wave Live Updates Corona Live Dernier décompte aujourd’hui: Covid-19 Vaccine India Dernière mise à jour, cas de coronavirus et taux de mortalité en Inde, Coronavirus R Factor India Dernière mise à jour, Covid-19 Stats India, Covid Live News, Covid World News Now

in

Après le marasme de Rakshabandhan, l’Inde a réussi à maintenir un graphique stable des vaccinations quotidiennes. Les données CoWin montrent une moyenne de 5 millions de jabs Covid depuis la semaine dernière. (Photo PTI)

Cas de coronavirus et taux de mortalité en Inde, mises à jour en direct de la troisième vague de coronavirus, COvid Live Tally aujourd’hui Alors que l’Inde s’approche du nouveau jalon de 60 doses de crore administrées depuis le début de la vaccination de masse le 16 janvier plus tôt cette année, il y a un nouveau mal de tête qui pourrait avoir un impact sur la reprise nationale de Covid. Les cas de rupture ne cessent d’augmenter dans tout le pays. En termes simples, une infection percée peut être définie comme une personne testée positive pour le nouveau coronavirus malgré la prise des deux doses du vaccin Covid. Dans une infection percée, le virus ou sa variante parvient à contourner l’immunité fournie par le Covid jab. Le consortium indien de génomique SARS-CoV2 a également noté cette tendance inquiétante d’infections révolutionnaires. Le secrétaire de DBT, Renu Swarup, a récemment été cité comme ayant déclaré que la principale raison des infections révolutionnaires en Inde étaient les variantes Delta et Alpha du coronavirus.

Voici les dernières mises à jour Covid confirmées les plus récentes en Inde et dans le monde :