Coronavirus India Third Wave Live Updates Corona Tally Today: Covid-19 Vaccine India Dernière mise à jour, cas de coronavirus et taux de mortalité en Inde, Coronavirus R Factor India Dernière mise à jour, Covid-19 Stats India, Covid Live News

Les bénéficiaires attendent dans une file d’attente pour recevoir une dose de vaccin COVID-19, dans un centre du district de Nagaon dans l’Assam. (Photo PTI)

Cas de coronavirus et taux de mortalité en Inde, mises à jour en direct de la troisième vague de coronavirus, décompte de Covid aujourd’hui le 23 août : L’Inde est-elle prête pour la troisième vague d’infections à coronavirus ? La réponse est non! Malgré les appels répétés d’experts de la santé, un rapport d’un panel formé par le ministère de la Santé de l’Union a révélé les lacunes aiguës de la préparation de la troisième vague. Le rapport des experts de l’Institut national de gestion des catastrophes indique qu’à travers l’Inde, le niveau de préparation est extrêmement bas.

Surtout, en ce qui concerne les installations axées sur les enfants, le rapport note que les autorités locales n’ont pas fait assez. Le rapport parle également d’une mauvaise infrastructure pour la pédiatrie. Le document clé, qui a été soumis au bureau du Premier ministre, indique également que la troisième vague du coronavirus culminera en octobre. Pendant ce temps, le Kerala a enregistré un taux record de 17% de positivité des tests au cours du week-end. Après les célébrations d’Onam, les experts disent que la poussée de Covid doit être surveillée. Ailleurs, les infections révolutionnaires et la vague continue de variante Delta ont inversé toutes les récupérations effectuées par les grandes économies telles que les États-Unis et Israël. Aux États-Unis, plusieurs régions ont déclaré que les lits de soins intensifs se remplissaient plus rapidement. Avec plus de 50% de la population vaccinée, les autorités américaines ont du mal à convaincre les gens des mandats nécessaires pour les masques.

Alors que le monde voit une nouvelle phase de la pandémie de coronavirus, voici les dernières mises à jour vérifiées de Covid en Inde et dans le monde :