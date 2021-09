Coronavirus : la variante Delta rend-elle les enfants gravement malades ? C’est ce que disent les experts

Le Dr Dumois a ajouté que les gouvernements devraient également envisager la possibilité de vacciner rapidement les enfants plus âgés.

Même si les cas de coronavirus ont largement diminué dans la plupart des régions du pays et que l’empreinte vaccinale est en augmentation, les inquiétudes liées à la variante Delta et à son exposition aux enfants restent dans les esprits. La mutation delta qui s’est avérée mortelle pour un certain nombre de pays dont l’Inde dans la deuxième vague, peut-elle causer beaucoup de dégâts aux enfants non vaccinés ? Les experts ont maintenu qu’il n’y a aucune preuve solide qui prouve que la variante delta rendra les enfants plus malades que ses variantes antérieures, bien qu’ils maintiennent que la variante delta s’est avérée plus contagieuse et se propage rapidement, a rapporté Associated Press.

Le Dr Juan Dumois, médecin spécialiste des maladies infectieuses pédiatriques au Johns Hopkins All Children’s Hospital de Saint-Pétersbourg, en Floride, a déclaré à AP que la capacité de transmission rapide de la variante delta la rend dangereuse pour les enfants car le virus se propage très rapidement parmi la population vulnérable. Dumois a également déclaré que la prévalence de la variante delta souligne davantage la nécessité de toujours porter des masques faciaux dans les lieux publics. Le Dr Dumois a en outre déclaré que les gouvernements devraient également envisager la possibilité de vacciner rapidement les enfants plus âgés.

Les inquiétudes liées aux enfants qui contractent le coronavirus sont également réaffirmées par le fait que plus de 50 lakhs d’enfants ont contracté le coronavirus aux États-Unis depuis le début de la pandémie. Ce sont les chiffres qui ont été officiellement reconnus et identifiés comme des cas de coronavirus et l’étendue réelle de la propagation parmi les enfants sera nettement supérieure aux statistiques officielles.

Avec la flambée des cas chez les enfants, un grand nombre d’enfants et d’adolescents sont également hospitalisés. Aux États-Unis, le taux d’hospitalisation parmi les enfants infectés par le coronavirus est resté de 2 pour 100 000, ce qui est similaire au pic d’infections à coronavirus observé dans le pays au cours des hivers derniers. Cependant, les experts ont maintenu que la prévalence du coronavirus chez les enfants a augmenté, ce qui conduit les gens à croire à tort que la variante delta leur nuit de manière disproportionnée. Les experts ont déclaré que la plupart des enfants infectés par le coronavirus ne présentent aucun symptôme de maladie majeur et ne nécessitent pas d’hospitalisation.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.