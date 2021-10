Coronavirus: l’appelant claque les anti-vaccins alors que son ex-mari est décédé après avoir refusé le jab | Royaume-Uni | Nouvelles

Heartbroken Anna a raconté à Tom Swarbrick de LBC comment son ex-mari est décédé du coronavirus dans les « 3 heures » suivant son hospitalisation pour le virus.

Elle a raconté à l’émission comment l’homme de poubelle « très très en forme » marchait « des kilomètres et des kilomètres » par jour et n’avait aucun problème de santé sous-jacent.

Malgré cela, il est décédé tragiquement dans les trois jours, ce qui, selon elle, l’a laissée « furieuse » contre lui et la communauté anti-vaxxer.

S’étouffant en racontant les événements, Anna a claqué: « Je suis absolument furieuse contre eux. Je suis furieuse contre lui!

Elle a ajouté : « Il a laissé mes enfants sans père ! Il a laissé mes petits-enfants sans grand-père. C’est épouvantable ! »

L’appelant au cœur brisé est allé plus loin en visant le mouvement anti-vaxxer, le ridiculisant pour de fausses allégations entourant Covid.

Elle a claqué: «Je suis tellement en colère, je suis en colère contre quiconque dit que ce n’est qu’une blague ou que ce n’est pas réel ou quoi que ce soit.

« Peu importe comment le covid est né, c’est une réalité.

« Nous vivons avec et nous en mourons !

141 000 personnes sont mortes du coronavirus au Royaume-Uni depuis le début de la pandémie.

Au total, 9,02 millions de cas de virus ont été enregistrés en Grande-Bretagne.

Les données des dernières 24 heures ont montré 166 décès supplémentaires.

Alors que 40 726 infections supplémentaires ont été enregistrées.