Coronavirus: le fils d’un théoricien du complot anti-vaxx appelle à des lois pour la poursuivre | Royaume-Uni | Nouvelles

S’adressant lundi à l’émission Today de BBC Radio 4, Sebastian Shemirani, 21 ans, le fils de Kate Shemirani, une ancienne infirmière qui a été licenciée pour inconduite alors qu’elle poursuivait des théories du complot radicales autour des vaccinations et que la 5G a demandé qu’elle soit jetée en prison. Il a expliqué que sa mère pensait qu’elle avait été “ointe par Dieu” et avait exigé des poursuites plus lourdes pour ceux qui répandaient de la désinformation et incitaient à la violence par le biais de théories du complot dangereuses après avoir appelé les agents de santé à être “pendus” comme le “rassemblement de Nuremberg”. Mme Shemirani est apparue aux côtés de théoriciens du complot tels que le frère de Jeremy Corbyn, Piers Corbyn, l’ancien footballeur David Icke et Katie Hopkins lors du rassemblement à Trafalgar Square à Londres.

M. Shemirani a déclaré : « Je ne dirais pas que la plupart des gens qui croient en ces idées vont au-delà.

«Cela peut prendre plusieurs années, mais vous finissez par sortir de la période radicale initiale et vous commencez à écouter davantage les gens autour de vous.

“Mais ma mère est définitivement au-delà de toute aide – le problème est qu’elle est si arrogante dans sa vision du monde et croit vraiment qu’elle est un conduit pour la vérité au niveau spirituel, pas seulement au niveau scientifique.”

Et dans un aveu terrifiant, M. Shemirani a ajouté que sa mère pensait “qu’elle avait été ointe par Dieu ou une autre puissance supérieure”, ajoutant qu'”elle pensait qu’elle ne devrait pas avoir à écouter des gens comme nous”.

M. Shemirani a ensuite demandé que sa mère soit poursuivie dans la mesure du possible avant que ses propos n’incitent à un grave danger pour le public britannique et a expliqué pourquoi les législateurs britanniques doivent faire plus.

Il a déclaré : « Elle devrait être poursuivie en vertu des lois existantes.

“Ou s’il n’y a pas de lois en place qui disent que ce qu’elle fait est illégal, nous devrions avoir une conversation nationale sur les lois que nous devrions adopter et rédiger une législation pour cela.”

Et dans un avertissement qui donne à réfléchir, M. Shemirani a déclaré: “Ce n’est qu’une question de temps avant que quelqu’un agisse sur les mauvais conseils qu’elle donne au pays.”

LIRE LA SUITE Une infirmière anti-vaxxer qui a affirmé que les coups de Covid « vous tuent » et propagent la « propagande » est radiée

Ses commentaires font suite au discours horrible prononcé lors du rassemblement par sa mère où elle a comparé les infirmières et les médecins aux nazis ajoutant “aux procès de Nuremberg, les médecins et les infirmières ont été jugés et ils ont été pendus”, un commentaire qui a reçu des acclamations et des applaudissements de la foule. .

Mme Shemirani, qui croit à tort que la pandémie de coronavirus est causée par le réseau téléphonique 5G, a ensuite appelé les médecins et les infirmières à “se tenir à nos côtés, le peuple”.

L’ancienne infirmière a également qualifié la pandémie d'”arnaque” et de “plandémie” et encourage ses adeptes, qui se comptent par dizaines de milliers, à éviter le vaccin contre le coronavirus, malgré les mesures de santé publique qui encouragent l’adoption du vaccin.

Elle est apparue aux côtés de théoriciens du complot tels que David Icke et son fils Gareth Icke qui ont vanté une série sur des théories fausses, dangereuses et trompeuses autour du vaccin contre le coronavirus alors que des milliers de personnes présentes applaudissaient.

Le maire de Londres Sadiq Khan a déclaré que les commentaires de Mme Shemirani étaient “épouvantables” tandis que le Royal College of Nursing a déclaré que les commentaires étaient “répréhensibles et pourraient mettre le personnel infirmier en danger” alors que les craintes grandissent quant au type de violence que Mme Shemirani pourrait inciter contre les agents de santé.

Lundi, il a été confirmé que les agents de la police métropolitaine évaluaient la vidéo du discours de Mme Shemirani.

Dans un communiqué, ils ont déclaré : “Nous sommes au courant d’une vidéo circulant en ligne montrant un discours prononcé lors d’un rassemblement à Trafalgar Square le samedi 24 juillet. Les agents enquêtent pour déterminer si des infractions ont été commises. Aucune arrestation n’a été effectuée. .”

Les allégations formulées lors du rassemblement de Londres ont été rejetées par une multitude d’experts de la santé, de politiciens et de policiers.