Coronavirus: le Karnataka à la corde dans 1 lakh d’étudiants médicaux, paramédicaux et infirmiers pour le service Covid

Au milieu du nombre croissant de cas au Karnataka, le gouvernement de l’État a décidé de faire venir plus d’un lakh d’étudiants de cours médicaux, paramédicaux et infirmiers pour le devoir de coronavirus. Le vice-ministre en chef de l’État CN Ashwathnarayan a déclaré que les étudiants seraient encordés pour les fonctions de Covid-19 avec une incitation financière appropriée, a rapporté l’Indian Express.

En répartissant le nombre d’étudiants qui seront inscrits pour le service Covid-19, Ashwathnarayan a déclaré que l’État comptait environ 17500 étudiants en médecine, 45000 étudiants en sciences infirmières et d’autres étudiants inscrits à des cours de médecine dentaire, AYUSH et de pharmacie. Ashwathnarayan, qui détient également le groupe de travail ministériel sur la pandémie, a déclaré que l’intégration des étudiants augmentera la main-d’œuvre d’environ 1 lakh et soulagera les agents de santé surchargés. Il a également déclaré que les étudiants seront déployés dans divers hôpitaux de l’État selon les besoins et les demandes des hôpitaux.

Les experts ont déjà signalé le problème de la pénurie de personnel de santé lors de la deuxième vague de coronavirus. Auparavant, le célèbre chirurgien cardiaque, le Dr Devi Shetty, avait déclaré qu’une fois que la pénurie d’oxygène sera résolue, le prochain défi émergent sera de renforcer la main-d’œuvre des agents de santé. Le gouvernement central, prenant note du problème, a déjà décidé d’encadrer les étudiants de dernière année du cours MBBS pour le devoir de coronavirus. À titre d’incitation, le gouvernement accordera également la priorité aux étudiants qui ont accompli 100 jours de service Covid-19 dans son futur processus de recrutement.

L’état du Karnataka a enregistré lundi un record de 50112 nouveaux cas de coronavirus, contribuant ainsi à un nombre important de nouveaux cas au décompte national. Un total de 346 victimes liées au Covid-19 ont également été signalées le même jour dans l’État.

