Coronavirus: le médicament anti-Covid 2-DG de DRDO reçoit l’approbation du DCGI pour une utilisation d’urgence

Un médicament thérapeutique anti-COVID-19 développé par DRDO appelé drug2-désoxy-D-glucose (2-DG) a reçu l’approbation d’urgence du contrôleur général des médicaments de l’Inde (DCGI) pour les patients atteints de coronavirus dans le pays. Le médicament, qui a été développé par le DRDO en association avec les principaux laboratoires pharmaceutiques du Dr Reddy, s’est avéré efficace pour contrôler la croissance virale, ce qui permet une récupération plus rapide des patients hospitalisés, a déclaré DCGI. Le médicament anti-Covid-19 a été développé par DRDO l’année dernière et a subi trois phases d’essais cliniques entre avril 2020 et mars 2021.

Alors que l’essai de première phase du médicament s’est achevé en avril-mai 2020, les essais cliniques de deuxième phase sanctionnés par la DCGI se sont poursuivis entre mai 2020 et octobre 2020 l’année dernière. Au cours de la deuxième phase de l’essai clinique, le médicament a été administré à un total de 110 patients admis dans environ 11 hôpitaux du pays. L’essai de deuxième phase a montré en moyenne que les patients recevant le médicament ont récupéré 2,5 jours plus tôt que les autres patients.

Alors même que les cas de coronavirus plafonnaient dans le pays après septembre de l’année dernière, le DRDO a demandé l’essai clinique de troisième phase du médicament en novembre 2020. Les essais cliniques de troisième phase ont finalement été autorisés à être menés entre décembre 2020 et mars 2021. Le nombre des participants à la troisième phase sont passés à 220 patients admis dans 27 hôpitaux d’un certain nombre d’États: Delhi, UP, Bengale occidental, Gujrat, Rajasthan, Maharashtra, Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka et Tamil Nadu. Une récupération plus rapide et une dépendance réduite à l’oxygénothérapie ont également été rapportées chez des patients recevant le médicament dans les essais cliniques de phase 3.

Alors que la deuxième vague de coronavirus fait des ravages dans le pays, la DCGI a accordé une autorisation d’urgence pour l’utilisation de médicaments plus tôt ce mois-ci. Le médicament qui constitue un analogue du glucose peut également être fabriqué rapidement en grandes quantités dans le pays, a déclaré DCGI dans un communiqué. Le médicament se présente sous la forme d’une poudre dans un sachet et est censé être dissous dans l’eau et directement consommé par les patients Covid-19, a ajouté DCGI.

