Coronavirus : le premier anniversaire du fiasco auto-parodique du gouverneur du Minnesota

Aujourd’hui, c’est le premier anniversaire du fiasco auto-parodique du gouverneur du Minnesota, Tim Walz, d’un discours sur l’urgence de santé publique prétendument créée par Covid-19 (vidéo ci-dessous). J’ai vécu dans une ignorance bienheureuse du gouverneur Walz avant le discours. Maintenant, ma devise est Tear down this Walz. Le gars est un vendeur de voitures d’occasion glorifié de la variété Joe Isuzu. Je lui ai acheté la voiture le 25 mars 2020, mais elle n’a pas réussi à sortir du lot.

Dans notre article sur l’expérience américaine «False alarm», Kevin Roche et moi avons accordé une attention particulière au discours et à l’arrêt connexe ordonné par le gouverneur Walz. D’ailleurs, j’ai rédigé la première ébauche de l’article à la fin du mois de mai de l’année dernière.

Le gouverneur Walz a annoncé son décret exécutif radical dans le discours du 25 mars, quatre jours après que le Minnesota ait enregistré son premier décès attribué au virus. Bien que l’évolution future de l’épidémie soit incertaine, il était déjà évident que le plus grand risque était celui des personnes âgées. Mais Walz a choisi d’exposer une vision apocalyptique du malheur.

«Pour lutter contre le COVID», a-t-il juré, «nous allons nous assurer de réduire l’impact, en particulier le décès de nos voisins.» Walz a vanté sa confiance dans «les meilleures données possibles», comme projeté par un modèle sur mesure produit par des experts de l’Université du Minnesota et du Minnesota Department of Health. «Nous utilisons les meilleures données scientifiques», a assuré Walz aux Minnesotans, puis a émis un avertissement basé sur le modèle. «Si nous laissions simplement cette chose suivre son cours sans rien faire», a affirmé Walz, «plus de 74 000 habitants du Minnesota pourraient être tués par cela. Et Walz a souligné que tous les groupes d’âge sont à risque: «Ici, au Minnesota, nos cas vont de six mois à 94 ans.»

Walz ne nous a pas dit que «les meilleures données scientifiques» sur lesquelles il s’appuyait prévoyaient 50 000 décès. «L’achat de temps» sur deux semaines ou plus devait sauver 24 000 vies dans le Minnesota en libérant les unités de soins intensifs et la capacité hospitalière. Walz a omis ce raffinement, peut-être dans l’intérêt de la plausibilité.

Nous avons tous entendu parler de «l’aplatissement de la courbe». C’est devenu un cliché risible. Selon Walz, cependant, il était déjà trop tard pour aplatir la courbe au Minnesota. Le mieux que nous puissions faire était «d’éliminer le taux d’infection, de le ralentir et de gagner du temps» pour accroître la disponibilité des unités de soins intensifs et la capacité hospitalière.

Selon Walz, seulement 235 unités de soins intensifs étaient disponibles dans l’État. «L’achat de temps» est devenu un thème récurrent de l’arrêt. Walz a dit qu’il avait besoin de deux semaines. Un an plus tard, nous «gagnons encore du temps» et nous le paierons encore longtemps.

Les lecteurs fidèles se rappelleront que les serviteurs du gouverneur Walz m’ont illégalement expulsé des points de presse du ministère de la Santé du Minnesota le 27 avril dernier. J’avais une mauvaise attitude envers la ligne du parti.

Lorsque j’ai compris ce qu’ils avaient fait et pourquoi, j’ai demandé à Theresa Bevilacqua de Dorsey et Whitney de poursuivre en mon nom la commissaire à la santé et son directeur des communications devant la Cour fédérale. Pour régler mon cas, ils ont accepté de répondre à trois questions écrites de ma part par semaine. J’ai fourni leurs réponses dans cette série mot pour mot dans l’espoir de fournir une compréhension plus complète de la catastrophe en cours créée par le régime Walz.

Le ministère a contribué à sa façon à notre observation de cet anniversaire avec ses réponses cette semaine à mes questions posées les 7 et 14 mars. Voici les réponses du ministère à mes questions du 7 mars.

1. Question: Dans mes questions soumises le 21 février, je vous ai demandé quels critères ou repères suggéreraient au ministère de la Santé que l ‘«urgence» en vertu de laquelle le gouverneur Walz maintient le règne d’un homme est terminée. Vous avez reformulé ma question et vous m’avez renvoyé aux lettres du gouverneur Walz aux dirigeants législatifs datées des 7 et 21 janvier plus tôt cette année. Laissez-moi essayer une fois de plus. Ce n’est pas une question piège. Avez-vous formulé des critères ou des repères qui aideraient les Minnesotans à comprendre si et quand «l’urgence» de santé publique présentée par Covid-19 a pris fin? Si c’est vrai, que sont-ils? Sinon, faites-le moi savoir.

Répondre: En matière d’épidémiologie, il n’y a pas de critère clair qui détermine la fin d’une pandémie. La plupart des scientifiques conviennent qu’il est probable que le virus continuera à être avec nous à un certain niveau indéfiniment, comme la grippe. Cependant, certains des critères utilisés par les praticiens de la santé publique pour évaluer si un virus représente une urgence de santé publique comprennent le taux d’incidence cumulé sur 7 jours de nouveaux cas / 100000 habitants, la moyenne mobile sur 7 jours du taux de positivité au test, le taux de 7- moyenne mobile journalière du nombre de décès et d’hospitalisations / habitant, et niveau d’immunité collective au sein d’une population donnée (tel que mesuré par le taux de vaccination).

Bien que ni la MDH ni les CDC n’aient encore donné des chiffres précis sur ces critères – mais travaillent pour le faire – nous pouvons dire que si nous pouvons atteindre un taux de vaccination de 80% et maintenir certains des autres indicateurs à des niveaux acceptablement bas pendant une période constante de temps, la pandémie ne présentera plus une urgence de santé publique. Nous recherchons des preuves que la transmission soutenue ne se produit plus.

2. Question: Un lecteur de Power Line écrit: «Je suis un employé dans une division de l’état du Minnesota. Les directives MDH prévoient que si vous voyagez hors de l’État, vous devez alors vous mettre en quarantaine pendant les 14 prochains jours, même si vous avez été vacciné. En quoi cela a-t-il un sens lorsque des États comme le Wisconsin et l’Iowa ont des taux d’infection égaux ou inférieurs? Comment cela fonctionne-t-il également dans les villes frontalières telles que Duluth et Moorhead, où les voyages interétatiques sont monnaie courante? Certains employés vivent même dans l’autre État. » (Référence: https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/prevention.html.)

Répondre: Si vous vivez hors de l’État et travaillez dans le Minnesota, nous reconnaissons que ce n’est pas un voyage et ne s’appliquerait pas. Voyager pour le travail signifie plus comme voyager pour une conférence ou une réunion dans un autre État. Comme toujours, nous recommandons aux gens de travailler à domicile si possible.

Le CDC encourage les gens à se mettre en quarantaine après le voyage au cas où vous auriez été exposé pendant votre voyage ou à votre destination. Les voyages augmentent vos chances d’obtenir et de propager le COVID-19. La quarantaine est une mesure d’atténuation pour réduire les chances de propagation du COVID-19 à d’autres personnes si vous étiez exposé.

Nous sommes également préoccupés par le potentiel d’exposition à des variants et de propagation de variants hautement infectieux, ou de ceux qui pourraient moins bien répondre à l’immunité d’un vaccin ou d’une infection antérieure.

Pour l’instant, les personnes entièrement vaccinées devraient continuer à:

· Prenez des précautions en public comme le port d’un masque bien ajusté et la distance physique

· Portez des masques, pratiquez la distanciation physique et respectez les autres mesures de prévention lors de visites avec des personnes non vaccinées qui présentent un risque accru de maladie grave à COVID-19 ou dont un membre de la famille non vacciné présente un risque accru de maladie grave à COVID-19

· Portez des masques, maintenez une distance physique et pratiquez d’autres mesures de prévention lors de visites avec des personnes non vaccinées de plusieurs ménages

· Évitez les rassemblements en personne de moyenne et grande taille

· Faites-vous tester si vous ressentez des symptômes du COVID-19

· Suivez les directives émises par des employeurs individuels

· Suivez les exigences et les recommandations du CDC et du département de la santé en matière de voyage

Plus d’informations ici.

3. Question: Pendant de nombreux mois, le CDC a signalé un nombre total de décès avec Covid-19 dans le Minnesota inférieur à celui que l’État rapportait au même moment. Cela était compréhensible car le CDC s’appuie sur des certificats de décès envoyés par l’État au CDC et il y aurait un décalage dans ce rapport. À l’automne, pour une raison quelconque, le CDC a en fait commencé à signaler plus de décès totaux que le Minnesota avait signalés à la même période et récemment, cet écart est passé à plus de 200 décès. Savez-vous pourquoi le CDC rapporte plus de décès que l’État? Le CDC effectue-t-il une analyse indépendante de la cause du décès?

Répondre: Comme votre caractérisation des données n’est pas cohérente avec notre compréhension des données ou des faits, si vous souhaitez continuer avec cette question, veuillez la soumettre à nouveau en tant que question future et inclure les données du CDC et du Minnesota auxquelles vous faites référence.