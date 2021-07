Coronavirus: le vaccin Covishield réduit de 93 % les infections à COVID-19 révolutionnaires, selon une étude

L’étude a porté sur un total de 15 95 630 participants ayant un âge moyen de 27,6 ans

Vaccin Covishield COVID-19 : Dans ce qui peut être considéré comme un développement positif, une étude intermédiaire qui a examiné 1,59 million ou 15,9 lakh de soins de santé et de travailleurs de première ligne des forces armées indiennes a révélé que le vaccin contre le coronavirus fabriqué par le Serum Institute of India, Covishield, a entraîné une énorme réduction de 93% de la percée COVID. -19 contaminations. L’étude a été l’une des plus importantes à être menée dans le monde entier, selon un rapport publié par IE. Covishield est la variante indienne du vaccin contre le coronavirus développé par l’Université d’Oxford et AstraZeneca, et il est largement utilisé dans la campagne de vaccination de masse menée dans le pays.

Les résultats de l’étude de cohorte VIN-WIN ont été publiés dans le numéro spécial de Medical Journal Armed Forces India cette semaine, et ils ont mis l’accent, encore une fois, sur les énormes avantages que la vaccination peut avoir en termes de réduction des infections et des décès dus au COVID- 19.

Le rapport cite l’auteur correspondant de l’étude, Air Cmde Subramanian Shankar, disant que d’autres études ont généralement un échantillon de moins d’un million (10 lakh) de participants, c’est pourquoi les chercheurs de cette étude pensent qu’il s’agit de l’une des plus importantes, sinon la plus importante. la plus grande – des études à mener à travers le monde pour examiner l’efficacité de la vaccination.

Étant donné que les travailleurs de la santé et les travailleurs de première ligne des forces armées indiennes faisaient partie du premier groupe prioritaire en Inde à recevoir les doses de vaccin, et maintenant, l’étude a présenté une analyse intermédiaire des estimations concernant l’efficacité du vaccin chez 1,59 personne qui avait reçu le vaccin jusqu’à 30 mai.

L’étude a porté sur un total de 15 95 630 participants ayant un âge moyen de 27,6 ans, dont 99% étaient des hommes, et jusqu’au 30 mai, 95,4% étaient partiellement vaccinés tandis que 82,2% étaient complètement vaccinés, ajoute le rapport. Leurs données sur 135 jours ont été analysées. Trois compartiments ont été réalisés – non vaccinés (UV), partiellement vaccinés (PV) et entièrement vaccinés (FV). Le compartiment UV comprenait 106,6 millions de jours-personnes, alors qu’il était de 46,7 millions pour le PV et de 58,7 millions pour le FV. Dans le groupe UV, le nombre de cas de percée s’est avéré être de 10 061, alors qu’il était de 1 159 pour le groupe PV et de 2 512 pour le groupe FV, et les décès dans ces trois groupes étaient respectivement de 37, 16 et 7. En conséquence, l’efficacité vaccinale corrigée est de 91,8 % à 94,9 % contre les infections.

À cette fin, l’étude a utilisé des données COVID-19 anonymisées qui existaient déjà dans le système de surveillance de la santé des forces armées, et comme chaque individu était dans l’un des trois groupes pendant une période de temps variable, afin de standardiser, l’étude a mesuré la population à risque en jours-personnes – ce qui signifie que, par exemple, 100 jours-personnes pourraient être soit une personne pendant 100 jours, soit 10 personnes pendant 10 jours chacun.

