Coronavirus: les chercheurs en médecine suggèrent des oxymètres de pouls au lieu de la température comme indicateur COVID-19 chez les personnes âgées

Coronavirus chez les personnes âgées: Depuis que la pandémie a frappé pour la première fois au début de l’année dernière, la fièvre est utilisée comme un indicateur clé pour vérifier si quelqu’un est potentiellement atteint du COVID-19. Un témoignage de cela est le fait que dans tous les lieux publics comme les stations de métro, les bureaux et les attractions touristiques, des mesures de filtrage thermique sont en place et les gens doivent d’abord y passer avant d’être autorisés à entrer. Cependant, maintenant, des experts médicaux ont proposé que pour vérifier si les personnes âgées ont des infections, les oxymètres de pouls sont plus utiles que la prise de température, selon un rapport publié par IE. Ce commentaire a été publié dans Frontiers in Medicine par Catherine Van Son et Deborah Eti du College of Nursing de la Washington State University.

Il est à noter que l’efficacité d’un oxymètre de pouls en tant qu’indicateur COVID-19 a récemment fait l’objet de débats. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a fait appel en janvier à des oxymètres de pouls comme dispositifs pouvant être utilisés pour identifier les patients nécessitant une assistance médicale en raison de faibles niveaux d’oxygène. Mais, un mois plus tard, la FDA américaine a soulevé des questions sur la précision des oxymètres de pouls dans certaines circonstances, avertissant que la lecture de ces appareils pourrait être affectée par des facteurs tels que la pigmentation de la peau, l’épaisseur de la peau, la température ainsi qu’une mauvaise circulation.

Un certain nombre d’études montrant que la pigmentation de la peau affectait la précision des lectures de l’oxymètre de pouls ont également été citées par le CDC américain pour avertir les professionnels de la santé de ces lectures dans ses conseils sur les coronavirus en février.

Cependant, le nouveau document a déclaré que spécifiquement pour les adultes plus âgés, les oxymètres devraient être préférés à la vérification de leur température. Dans l’article, les chercheurs ont déclaré que, selon la définition standard du CDC, la fièvre est à 100 degrés Fahrenheit ou plus, mais comme la température de base est plus basse chez les adultes plus âgés, leur fièvre pourrait être négligée. Il a également déclaré que plus de 30% des personnes âgées gravement infectées présentent une fièvre légère ou inexistante.

Il a également mis en évidence la façon dont certains autres signes du COVID-19, tels que la fatigue, la perte d’odeur ou de goût ainsi que les courbatures, pourraient être écartés chez ces personnes en tant que signes de vieillissement plutôt que du virus. En dehors de cela, il a également souligné que plusieurs patients ayant une saturation en oxygène inférieure à 90% ne présentaient aucun signe visible de faible taux d’oxygène, ce qui peut entraîner des résultats indésirables.

Ainsi, les deux chercheurs ont plaidé pour que les oxymètres de pouls portables et bon marché soient largement utilisés comme indicateurs, car ils sont capables de détecter tout changement dans les niveaux de saturation sans qu’il y ait aucune autre indication de l’infection.

