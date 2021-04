Coronavirus LIVE: Boris Johnson abandonne son projet de montrer les passeports vaccinaux dans les pubs

Un certain nombre d’événements pilotes ont été planifiés pour tester l’efficacité de la politique.

Les buveurs devront toujours porter un masque et suivre les directives de distanciation sociale.

Cela survient alors que la France entre dans son troisième verrouillage national alors que les admissions à l’hôpital augmentent.

Toutes les écoles et tous les magasins non essentiels fermeront pendant quatre semaines et un couvre-feu sera en vigueur de 19 h à 6 h chaque jour.

Hancock a été convoqué devant la Haute Cour pour justifier l’ouverture de magasins non essentiels avant les pubs et les restaurants

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a été convoqué devant la Haute Cour pour expliquer pourquoi il autorise l’ouverture de boutiques non essentielles avant les pubs et les restaurants.

L’action en justice a été intentée par le fondateur de Pizza Express Hugh Osmond et l’opérateur de boîtes de nuit Sacha Lord, rapporte The Sunday Telegraph.

M. le juge Swift a ordonné que le secrétaire à la Santé «doit déposer mardi 6 avril à 10 heures du matin et signifier sa réponse à la demande».

À partir du 12 avril au plus tôt, les magasins, les coiffeurs, les salons de manucure, les bibliothèques et les lieux d’accueil en plein air tels que les brasseries en plein air seront autorisés à rouvrir.

Mais les lieux d’accueil et de divertissement intérieurs et le reste du secteur de l’hébergement ne pourront ouvrir leurs portes qu’au moins le 17 mai.

La vaccination contre Covid-19 ne sera pas nécessaire pour ceux qui participent aux épreuves d’essai

Le professeur Iain Buchan de l’Université de Liverpool a déclaré que la vaccination contre Covid-19 ne sera pas nécessaire pour ceux qui participent aux épreuves d’essai dans le cadre du programme visant à permettre le retour en toute sécurité des rassemblements de masse et des événements en salle.

Le professeur Buchan, qui aidera à gérer le programme à Liverpool, a déclaré qu’il n’avait pas «reconnu la conversation plus tôt» avec le professeur Mills au sujet des passeports vaccinaux.

«La vaccination ne sera pas un critère d’admission à des événements: ce sera juste un test de détection de particules de virus vivant dans votre nez», a-t-il déclaré à BBC Breakfast.

Il a ajouté que seuls ceux qui ont donné leur consentement participeraient au procès.

«Il s’agit d’un programme de recherche basé sur une bonne science et une bonne conduite éthique consiste à rechercher le consentement, donc le consentement est requis pour assister à l’événement», a-t-il déclaré.

« Encore beaucoup de questions ouvertes » sur le « système de certification du statut Covid » du gouvernement

Le professeur Melinda Mills, directeur du Leverhulme Center for Demographic Science à l’Université d’Oxford, a déclaré qu’il y avait «encore beaucoup de questions ouvertes» sur le programme de «certification du statut Covid» prévu par le gouvernement.

Elle a déclaré à BBC Breakfast: «Il y a des questions scientifiques, des questions logistiques – comment cela fonctionnera-t-il – avec une application ou une version papier? – et il y a aussi de vraies questions éthiques: est-ce que je dois payer les tests si je n’ai pas été vacciné ou si j’ai eu cette opportunité?

«Il y a donc encore beaucoup de questions ouvertes.»

Le sociologue a déclaré que la communauté pouvait être préoccupée par le stockage d’informations privées dans le cadre du programme, tandis que les contrefaçons pourraient devenir un problème si des documents papier sont utilisés.

«Une fois que vous avez un faux, vous perdrez votre légitimité, il sera donc vraiment important de comprendre techniquement comment cela fonctionnera», a déclaré le professeur Mills.

«La seule façon d’instaurer la confiance dans ces systèmes est la transparence.»

La France entre dans le troisième lock-out national au milieu de la flambée des USI

La France est entrée dans son troisième verrouillage national alors qu’elle se bat contre une augmentation du nombre de cas de Covid-19.

Les écoles et les magasins non essentiels seront fermés pendant quatre semaines et un couvre-feu sera appliqué de 19h00 à 06h00.

Outre les restrictions qui sont entrées en vigueur samedi, à partir de mardi, les gens auront besoin d’une raison valable pour parcourir plus de 10 km (six miles) de leur domicile.

Vendredi, la France a enregistré 46 677 nouveaux cas et 304 décès.

L’Australie profite de Pâques sans nouveau cas de coronavirus local

Les Australiens célébraient le dimanche de Pâques de manière relativement illimitée, le pays n’ayant signalé aucun nouveau cas de coronavirus acquis localement.

Le Queensland, épicentre d’une récente petite épidémie communautaire de COVID-19, n’a eu qu’une seule infection au cours des trois derniers jours. L’État a les restrictions les plus strictes sur les rassemblements publics.

Ailleurs, les Australiens ont afflué vers les plages, profitant du temps chaud dans de nombreuses régions du pays, ou se sont réunis avec des familles, en contraste frappant avec Pâques de l’année dernière où un verrouillage national a confiné les gens chez eux.

Alors que de nombreux pays ont imposé de nouveaux verrouillages ou réduit les services pour la grande fête chrétienne en essayant d’empêcher la troisième vague de coronavirus de se propager davantage, les églises d’Australie étaient ouvertes et beaucoup assistaient à des offices pendant le week-end de quatre jours.

Le christianisme est la religion dominante en Australie, avec 12 millions de personnes et 86% des Australiens religieux, s’identifiant comme chrétiens, selon le recensement de 2016.

L’Australie a été l’un des pays les plus performants au monde dans la lutte contre la pandémie, avec des verrouillages instantanés, des fermetures de frontières et un suivi rapide limitant les infections à coronavirus à un peu plus de 29300 infections, avec 909 décès par COVID-19.

Le pays a eu beaucoup moins, cependant, avec sa campagne de vaccination, ratant un objectif de mars d’environ 3,3 millions de doses alors que les États et le gouvernement fédéral se chamaillaient sur le blâme.

Le ministre de la Santé, Greg Hunt, a déclaré dimanche que le pays était sur la bonne voie pour donner une première dose de vaccin à tous les Australiens qui le souhaitent d’ici octobre.

«Comme l’offre a augmenté avec la fabrication de vaccins souverains, le déploiement a également augmenté», a-t-il déclaré.

CSL Ltd. a commencé la production de 50 millions de doses du vaccin de l’Université d’Oxford / AstraZeneca en mars à Melbourne, la plupart des Australiens devraient recevoir ce vaccin.