Coronavirus Live: le centre financier indien prévoit un verrouillage dur alors que Covid explose; 28 lakh, beaucoup sans masque, assistez à Kumbh Mela pour une baignade sacrée

L’Inde compte actuellement plus de 12 cas actifs lakh. (Photo express par Kamleshwar Singh)

Suivi du Coronavirus India Lockdown LIVE, mises à jour de Covid Live: La triste réalité de la deuxième vague de la pandémie de coronavirus a frappé à la maison alors que l’Inde a dépassé le Brésil pour devenir le deuxième pays le plus touché au monde. L’Inde est arrivée sur cette sombre étape alors que les États signalent jour après jour une charge de travail élevée. Alors que le Maharashtra continue d’être l’État le plus touché en Inde pour le moment, d’autres États ont également montré une augmentation inquiétante du nombre de cas. En ce qui concerne les villes métropolitaines, lundi soir, Delhi avait enregistré plus de 11 000 cas. Cette charge de travail est bien pire que Mumbai.

Des photos de migrants ont commencé à apparaître sur les chaînes d’information et les réseaux sociaux, confirmant les pires craintes de beaucoup. Alors que le Maharashtra envisage un verrouillage dur, les gens ont commencé à migrer vers leur ville natale. Beaucoup ont dit que si l’image n’est peut-être pas aussi mauvaise que ce que nous avons vu en 2020, les choses semblent toujours très sombres. Des migrants ont été vus dans les gares ferroviaires, les arrêts de bus du Maharashtra, de Delhi et d’autres États revenir dans leurs villages.

Alors que l’infrastructure sanitaire appelle à l’aide, le gouvernement a approuvé un autre vaccin corona. Le Spoutnik V de la Russie sera bientôt disponible, selon les rapports. Alors que les experts de la santé disent que les gens doivent être dissuadés de se rassembler en grand nombre, l’Uttarakhand accueille l’une des plus grandes congrégations religieuses de la Terre – Kumbh Mela 2021. L’Indian Express rapporte que lundi à l’occasion du ‘Shahi Snan’ de Somvati Amavasya, plus de 28 personnes lakh ont visité le site de Mela pour faire un plongeon sacré! Des chiffres similaires ont été observés lors des rassemblements électoraux au Bengale occidental, de nombreux partis politiques affichant un “ énorme soutien ” sur les réseaux sociaux.

Bien qu’il n’y ait pas de mot officiel sur le lien entre la «double souche mutante» et la nouvelle poussée de Covid, les rapports suggèrent qu’il devient de plus en plus difficile de détecter la souche même par le test RT-PCR. L’ICMR doit faire plus de recherches à ce sujet pour apporter des preuves concluantes à ce sujet.

Alors que le monde se bat contre la deuxième vague, voici les dernières mises à jour sur le verrouillage de la couronne, les restrictions et d’autres études révolutionnaires en Inde et dans le monde: