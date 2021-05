Coronavirus LIVE: les espions britanniques “ pensent qu’une fuite dans le laboratoire de Wuhan est faisable ”

B

des espions britanniques pensent qu’il est “faisable” que la pandémie ait commencé après la fuite du virus Covid-19 d’un laboratoire à Wuhan, selon des rapports.

Les services de renseignement britanniques et américains enquêtent sur une éventuelle fuite de l’Institut de virologie de Wuhan après que le président Joe Biden a ordonné une enquête sur l’origine du virus la semaine dernière.

La Chine a démenti à plusieurs reprises qu’elle est la source du virus.

Les scientifiques qui ont soutenu la théorie du laboratoire ont été critiqués à plusieurs reprises par des collègues et des revues scientifiques qui prétendent que le virus est passé des animaux aux humains.

Auparavant, les services de renseignement occidentaux pensaient qu’il n’y avait qu’une chance « éloignée » que le virus provienne du laboratoire, qui étudie les coronavirus dérivés des chauves-souris.

Ils croient maintenant que la théorie du laboratoire est « faisable », selon le Sunday Times.

Le Covid-19 a tué environ 3,5 millions de personnes dans le monde.

Le chef de la santé appelle à une «meilleure qualité de débat» sur la fin du verrouillage

Le directeur général de NHS Providers, Chris Hopson, a déclaré à BBC Breakfast qu’un « débat de bien meilleure qualité » était nécessaire sur les implications des mesures d’assouplissement, selon la BBC.

Les hôpitaux traitaient des patients ayant des besoins complexes qui avaient retardé le traitement plus tôt dans la pandémie et nécessitaient désormais des séjours plus longs, a-t-il déclaré.

Le personnel “allait à pleines dents” pour faire face aux listes d’attente et n’a pas la place pour une augmentation significative des patients Covid, a-t-il ajouté.

«Bien que ce soit une excellente nouvelle que les vaccinations fonctionnent – et je pense que cela nous envoie un message en termes d’ouverture le 21 juin – ce que nous ne devons pas oublier, c’est qu’il y a encore beaucoup de gens qui doivent être vaccinés, et nous savons cette variante originaire d’Inde est beaucoup plus transmissible », a déclaré M. Hopson.

«Il va donc y avoir une décision très difficile sur la rapidité avec laquelle nous ouvrons, et c’est pourquoi nous appelons très clairement ce matin – ayons la meilleure qualité de débat sur les compromis ici et essayons , si je peux être aussi audacieux, d’avoir une qualité de débat fondé sur des preuves plutôt meilleure sur la rapidité avec laquelle nous devrions assouplir les mesures de verrouillage que peut-être nous avons eu dans les phases précédentes. »