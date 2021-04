Coronavirus Lockdown 2021 Inde Mises à jour en direct: le Maharashtra pourrait annoncer aujourd’hui de nouvelles directives Covid-19 alors que l’État signale le pic le plus élevé d’une journée

Afin de faire face à la situation, le ministre en chef du Maharashtra, Uddhav Thackeray, a mis en garde vendredi contre un éventuel verrouillage de l’État.

Deuxième vague de coronavirus en Inde: la situation de Covid-19 en Inde s’aggrave de jour en jour, plusieurs États signalant leur plus haut pic jamais enregistré en une seule journée du nombre d’infections à coronavirus au cours des dernières semaines. Le décompte quotidien des cas de Covid-19 a franchi la barre critique des 90 000 dimanche alors même que la campagne de vaccination a accéléré le rythme avec l’Inde vaccinant tous les plus de 45 ans à partir du 1er avril. pour limiter la propagation de l’infection virale. Cependant, les experts de la santé et les hauts responsables estiment que « les gens qui bafouent les règles de Covid-19 – en particulier la discipline masquée et la distanciation sociale – sont l’une des principales raisons de la montée en flèche de la deuxième vague de Covid-19 dans le pays.

L’Inde a signalé 93 249 nouveaux cas dimanche, portant le total de Covid-19 à 1,24,85,509. Le pays a signalé hier 89 129 nouveaux cas de Covid-19 – le pic le plus élevé d’une journée au monde, aux États-Unis (70 024 cas) et (au Brésil 69 662 cas); sur 89 129 cas en Inde, le Maharashtra, l’État le plus touché du pays, a représenté à lui seul 49 447 infections fraîches – son niveau le plus élevé depuis le début de la pandémie de Covid-19 l’année dernière. L’État compte désormais 4,01 cas actifs lakh, contre 1,3 cas lakh le 15 mars, soit plus du triple en un peu plus de deux semaines.

Afin de faire face à la situation, le ministre en chef du Maharashtra, Uddhav Thackeray, a mis en garde vendredi contre un éventuel verrouillage de l’État, exhortant tout le monde à suivre les directives de Covid-19. Thackeray avait déclaré qu’il consulterait des experts et des dirigeants politiques dans un jour ou deux avant de prendre une décision sur les restrictions et le verrouillage. Selon des sources, le gouvernement de l’État est susceptible de publier de nouvelles directives Covid-19 aujourd’hui, comme le rapporte The Indian Express. Lors d’une réunion avec des représentants de l’industrie cinématographique marathi et des propriétaires de multiplex, il a déclaré: «Nous devons aller de l’avant avec« la vie d’abord et ensuite le travail ». Pour cela, certaines mesures doivent être prises. Nous ne pouvons ignorer la situation et nous devrons tout mettre en œuvre pour briser la chaîne de l’infection. »

Le Maharashtra n’est pas seul, plusieurs autres États ont connu des pics d’infection à Covid-19. Le ministère de la Santé de l’Union a déclaré vendredi que les situations de Covid-19 dans 11 États – Maharashtra, Punjab, Karnataka, Kerala, Chhattisgarh, Chandigarh, Gujarat, Madhya Pradesh, Tamil Nadu, Delhi et Haryana – sont très préoccupantes. Alors que l’Inde regarde une autre urgence sanitaire avec les infections à coronavirus qui atteignent un sommet sans précédent, voici les dernières mises à jour vérifiées sur les verrouillages et autres règles des États et du monde entier: