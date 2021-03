Coronavirus Lockdown 2021 Live News: Alors que l’Inde enregistre la plus forte augmentation des cas quotidiens de Covid, la demande de vaccin pour tous devient plus forte

Jeudi, le Maharashtra a été témoin de 25833 nouvelles infections à coronavirus, le pic le plus élevé en une journée depuis mars dernier, lorsque la première infection à Covid-19 a été détectée dans l’État.

Alors que l’Inde a enregistré jeudi sa plus forte augmentation de cas quotidiens de Covid-19 pour 2021, la demande de vaccin pour tous augmente. Signe d’une deuxième vague, plusieurs États ont signalé leur plus grand nombre de cas de Covid-19 au cours des derniers jours.

Le Maharashtra a connu jeudi 25833 nouvelles infections à coronavirus, le pic le plus élevé en une journée depuis mars dernier, lorsque la première infection à Covid-19 a été détectée dans l’État. Delhi a enregistré ou 600 cas, son plus haut en trois mois. Le Pendjab, le Gujarat et le Kerala ont également enregistré un nombre plus élevé de cas. Jeudi, le ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, a appelé le Centre à assouplir les directives de vaccination Covid-19 et à l’ouvrir à toutes les personnes âgées de plus de 18 ans. Punjab CM lors de la récente réunion avec le Premier ministre Narendra Modi avait également exhorté à élargir le programme de vaccination. Jusqu’à présent (jusqu’à jeudi soir), l’Inde a vacciné 3,89 millions de personnes.

Afin de limiter le nouveau pic des cas de coronavirus, de nombreux États et UT ont recommencé à adopter des freins sévères tels que des masques et des directives Covid-19 plus strictes; et ramener les zones de confinement; certains États ont même annoncé le verrouillage, bien que dans les districts signalant un nombre plus élevé de cas de Covid-19. Les couvre-feux de nuit sont de retour, tout comme les restrictions sur les voyages inter-États. La réouverture d’écoles, de collèges et d’établissements d’enseignement a également été touchée. La grande question est donc: le verrouillage total reviendra-t-il? Seul le temps le dira.

Lisez ici, des verrouillages aux couvre-feux en passant par les mises à jour des vaccins, les derniers développements confirmés en Inde et dans le monde sur la pandémie de Covid-19.

