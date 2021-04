Coronavirus Lockdown India Live News: couvre-feu nocturne dans le Maharashtra à partir d’aujourd’hui

Le Maharashtra a annoncé dimanche un couvre-feu nocturne (à partir d’aujourd’hui) et un verrouillage du week-end pour vérifier la propagation de la deuxième vague d’infections à coronavirus.

Deuxième vague de coronavirus en Inde: un autre jour, un autre pic des cas quotidiens d’infection à coronavirus en Inde. Dimanche, l’Inde a franchi le seuil critique des cas de 1-lakh de Covid-19 pour la première fois depuis le début de la pandémie l’année dernière et est devenue le deuxième pays après les États-Unis à franchir cette sombre étape. Au milieu de la flambée continue des cas de Covid-19, le Premier ministre Narendra Modi a tenu une réunion d’examen hier. Il a ordonné aux responsables de précipiter les équipes centrales de haut niveau dans les États / UT des points chauds comme le Maharashtra, le Pendjab et le Chhattisgarh pour décoder la raison du pic soudain des infections à coronavirus. Il a également ordonné une campagne spéciale, à partir de demain, pour sensibiliser les gens à la discipline Covid. Au cours de la réunion d’examen, trois facteurs ont été mis en évidence comme raisons principales de la récente poussée: le déclin du respect du comportement approprié de Covid (masque principalement l’indiscipline), la fatigue pandémique et le manque de mise en œuvre des mesures de confinement.

Sur les 103 844 cas de Covid-19 en Inde dimanche, le Maharashtra représentait à lui seul 57 074 cas, son pic le plus élevé jamais enregistré en une seule journée. L’État a annoncé un couvre-feu nocturne (à partir d’aujourd’hui) et un verrouillage du week-end pour vérifier la propagation de la deuxième vague d’infections à coronavirus. Le Madhya Pradesh a restreint les mouvements depuis son voisin Chhattisgarh – seulement les déplacements essentiels ont été autorisés; l’État a déjà scellé sa frontière pour l’entrée du Maharashtra. J&K, le Pendjab et plusieurs autres États ont fermé des écoles et des collèges.

Alors que les États annoncent de nouvelles restrictions et publient des directives, voici le blog FE Online couvrant chaque développement – virus, vaccin, directives Covid-19, freins et verrouillage, etc. – tout ce que vous devez savoir. Nous garderons également un œil sur les événements mondiaux. Suivez notre blog en direct et obtenez des mises à jour instantanées et vérifiées sur la pandémie de coronavirus: