Coronavirus Lockdown India Live News: Le PM Modi rencontrera les CM aujourd’hui alors que la crise de Covid-19 s’aggrave

Mercredi, l’Inde a autorisé la vaccination contre le Covid-19 sur les lieux de travail publics et privés à travers le pays à partir du 11 avril.

Mise à jour du Coronavirus Covid-19 Lockdown India: Alors que l’Inde regarde une possible crise sanitaire au milieu de la deuxième vague d’infections à coronavirus dans le pays, le Premier ministre Narendra Modi doit tenir une réunion aujourd’hui avec les principaux ministres / administrateurs de tous les États / UT pour discuter des moyens de lutter contre le Covid-19 en cours. situation dans le pays. La réunion se tiendra virtuellement. Il y a deux jours, le ministre de la Santé de l’Union, Harsh Vardhan, a eu une réunion avec les CM de 11 États / UT qui assistent à une forte augmentation des cas de Covid-19.

Plusieurs États / UT ont annoncé des bordures pour limiter le pic; certains ont imposé des couvre-feux nocturnes et même des fermetures le week-end, mis des restrictions sur la circulation des personnes en provenance d’autres États, en particulier des États des points chauds. Selon les rapports, certains États font face à une pénurie de lits dans les hôpitaux et de vaccins pour la campagne de vaccination, ce qui aggrave encore la situation de Covid-19, car l’Inde a signalé cette semaine son plus haut niveau de pic quotidien de Covid-19 (plus plus de 100000 infections à coronavirus, seul deuxième pays à franchir la sombre étape après les États-Unis).

Avec la situation de Covid-19 en Inde qui s’aggrave de jour en jour, la clameur pour l’élargissement de la vaccination contre Covid-19 se fait de plus en plus forte. Avec des experts de la santé, plusieurs États et UT ont exhorté le Centre à abaisser la limite d’âge pour la vaccination à 18 ans pour couvrir plus de personnes. Cependant, le gouvernement a autorisé la vaccination sur le lieu de travail à couvrir davantage de personnes dans le cadre de la troisième phase d’inoculation en cours dans le pays où les personnes de plus de 45 ans reçoivent le vaccin Covid-19.

Le Premier ministre Narendra Modi a pris jeudi sa deuxième dose de vaccin Covid-19 à AIIMS Delhi. Il a exhorté les personnes éligibles au vaccin contre le Covid-19 à le prendre bientôt pour vaincre le virus. «J’ai reçu ma deuxième dose du vaccin COVID-19 à AIIMS aujourd’hui. La vaccination fait partie des rares moyens dont nous disposons pour vaincre le virus. Si vous êtes admissible au vaccin, faites-vous vacciner bientôt. Inscrivez-vous sur CoWin.gov.in », a tweeté Modi après avoir pris le vaccin.

Afin de limiter la propagation de l’infection à coronavirus, l’État le plus touché, le Maharashtra, a imposé un couvre-feu nocturne et des fermetures de week-end. Le Pendjab a également imposé un couvre-feu nocturne; outre les restrictions sur les rassemblements sociaux, l’État a également interdit les rassemblements politiques. Le Madhya Pradesh a également annoncé plusieurs bordures Covid-19. Chhattisgarh a annoncé un verrouillage de 10 jours à Raipur. Le couvre-feu de nuit commencera également dans les grandes villes de l’Uttar Pradesh, notamment Lucknow, Varanasi et Kanpur, à partir d’aujourd’hui.