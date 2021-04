Coronavirus Lockdown India Live News: Le verrouillage commence aujourd’hui dans les villes du Madhya Pradesh; vérifier l’heure, autres détails

Les lockdowns et les couvre-feux nocturnes sont de retour. Le Maharashtra, le Chhattisgarh et le Madhya Pradesh font partie des États qui ont déjà annoncé des fermetures de week-end. Le Pendjab, Delhi, l’Uttar Pradesh et le Karnataka ont imposé des couvre-feux nocturnes afin de contenir la propagation de la deuxième vague d’infections à coronavirus dans le pays.

Coronavirus Lockdown India Tracker en direct: La situation de Covid-19 en Inde est devenue sombre, le pays ayant signalé plus d’un million de cas en seulement 11 jours. L’Inde a signalé hier son pic en une journée de 1 26 789 nouvelles infections à coronavirus, portant son total Covid-19 à près de 13 millions; le nombre de cas actifs a à nouveau franchi la barre des 9 lakh. De nombreux États / UT ont signalé leurs pics de cas quotidiens de Covid-19 au cours des dernières semaines.

Les lockdowns et les couvre-feux nocturnes sont de retour. Le Maharashtra, le Chhattisgarh et le Madhya Pradesh (à partir de 18 heures aujourd’hui jusqu’à lundi 6 heures du matin, chaque semaine jusqu’à nouvel ordre) font partie des États qui ont déjà annoncé des fermetures de week-end. Le Pendjab, Delhi, l’Uttar Pradesh et le Karnataka ont imposé des couvre-feux nocturnes (dans les grandes villes). Afin de contenir la propagation de la deuxième vague d’infections à coronavirus dans le pays, plusieurs autres États / UT ont annoncé des restrictions plus strictes sur Covid-19. Les écoles et les instituts d’enseignement sont à nouveau fermés. Des mesures telles que des restrictions sur les rassemblements sociaux et l’interdiction de la circulation des personnes en provenance d’autres États sont également en place.

Alors que l’Inde regarde une autre crise sanitaire, le Premier ministre Narendra Modi a tenu hier une réunion avec les principaux ministres / administrateurs des États / UT. Il a insisté sur la création de zones de micro-confinement, a demandé aux CM de se concentrer sur le test et la traçabilité, les a exhortés à ne pas sauter le pistolet sur les vaccins.

Alors que l’Inde a signalé un nouveau pic dans le pic d’une journée d’infection à coronavirus et que les États ont annoncé de nouveaux freins et restrictions pour contenir la propagation du virus, voici le blog FE Online couvrant chaque développement – virus, vaccin, directives Covid-19, freins, couvre-feu nocturne et le verrouillage, etc. Nous vous apportons des développements de partout au pays et dans le monde. Suivez notre blog en direct et obtenez des mises à jour instantanées et vérifiées sur la pandémie de coronavirus: