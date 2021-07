Coronavirus: Marr le perd avec Robert Jenrick sur la farce de Boris Covid | Politique | Nouvelles

in

La nouvelle survient alors que Boris Johnson et Rishi Sunak ont ​​été interrogés par l’application NHS Test&Trace après avoir eu des contacts étroits avec le secrétaire à la Santé Sajid Javid qui a été testé positif pour le coronavirus samedi. L’animateur de la BBC a lancé un assaut féroce contre M. Jenrick car il a été confirmé par Downing Street que le couple participerait à un programme pilote où des tests quotidiens remplacent l’auto-isolement. Mais les événements ont provoqué un tollé car le programme pilote est censé “sélectionner au hasard” des individus pour participer, ce qui incite beaucoup à se demander que le déménagement n’est tout simplement pas une “coïncidence”.

Andrew Marr a claqué: “Est-ce simplement une coïncidence si le Premier ministre participe à ce projet pilote?”

Mais M. Jenrick a esquivé la question: “Il y a toute une gamme d’organisations du secteur public qui font partie de ce pilote particulier, nous apprendrons de ce pilote et donc si réussit… il peut être disponible pour plus de gens.”

M. Marr a répondu : « Qui a pris la décision que le numéro 10 ferait partie de ce projet pilote ?

Le secrétaire au Logement s’est démené et a déclaré: “Je ne connais pas Andrew mais cela en fait partie depuis un certain temps, ce n’est pas une décision récente.”

M. Marr a claqué alors que les températures montaient: “Il s’agit d’autorité morale, il s’agit de la population qui écoute les conseils du gouvernement et décide de s’y conformer.

“C’est le genre de chose qui fait que les gens se demandent” pourquoi devrions-nous nous isoler, pourquoi devrions-nous garder nos applications allumées “lorsque le Premier ministre et le chancelier et d’autres ministres semblent sortir du système et semblent le contourner? “

Le secrétaire au Logement a répondu: “Je comprends cela, mais il s’agit d’un projet pilote impliquant diverses organisations du secteur public, pas seulement le numéro 10 Downing Street

“Cela n’implique pas les autres, mon département n’en fait pas partie donc les règles normales devront s’appliquer à moi et à beaucoup d’autres.”

M. Johnson et M. Sunak devront s’isoler lorsqu’ils ne travaillent pas et ne mèneront que des affaires essentielles.

Plus à venir…