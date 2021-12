Coronavirus Omicron Inde 15 décembre Mises à jour en direct : l’Inde signale 6 984 nouveaux cas de Covid-19, 247 décès ; Meilleur contributeur du Kerala

Covid-19 India Live News, nouveaux cas de variantes Omicron en Inde, statistiques et enregistrement des vaccins contre le coronavirus Dernière mise à jour en direct, 15 décembre Mises à jour en direct: le décompte indien d’Omicron s’élève à 57 alors que le Maharashtra signale 8 nouveaux cas, Delhi est témoin de 4 nouveaux cas

Enregistrement des vaccins contre le coronavirus, cas de variantes du coronavirus Omicron en Inde en direct le 15 décembre Mises à jour en direct : Omicron, la nouvelle variante du Coronavirus, se propage rapidement. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a averti qu’Omicron se propage « à un rythme jamais vu avec aucune souche précédente de Covid-19 ». Bien qu’Omicron provoque des infections moins graves, le grand nombre de cas pourrait à nouveau submerger les systèmes de santé, a déclaré l’OMS. Jusqu’à présent, 71 pays ont signalé des cas d’Omicron, mais il se peut qu’il s’est propagé à la plupart des pays maintenant, même s’il n’a pas encore été détecté, car de nombreuses personnes le rejettent car les cas d’Omicron sont de nature bénigne.

L’Inde a jusqu’à présent signalé 57 cas de Covid-19 de variante Omicron. Le Maharashtra a vu mardi huit nouveaux cas Omicron portant le total de l’État à 28, tandis que la capitale nationale Delhi a signalé 4 nouveaux cas Omicron (total des cas 6). Plusieurs États/UT ont réimposé des restrictions pour contrôler la propagation de la variante hautement transmissible Omicron.

Autre développement positif, le PDG de Serum Institute of India, Adar Poonawalla, a déclaré que la société prévoyait de lancer un vaccin pour les enfants de plus de trois ans au cours des six prochains mois. «Nous allons lancer un vaccin dans six mois pour les enfants jusqu’à l’âge de trois ans… Pour le moment, Covishield n’est pas recommandé ou approuvé chez les personnes de moins de 18 ans, c’est pourquoi Covovax est en cours d’essai et a a montré d’excellentes données jusqu’au groupe d’âge des 3 ans », a déclaré Poonawalla mardi.

