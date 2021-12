Coronavirus Omicron India Live Updates: Alors que le décompte d’Omicron en Inde approche les 40, les États / UT mettront-ils des restrictions sur les festivités de fin d’année?

Des cas d’Omicron, qui est classé comme une « variante préoccupante » par l’Organisation mondiale de la santé, ont été détectés dans plus de 60 pays jusqu’à présent. (Photo : .)

Enregistrement des vaccins contre le coronavirus, cas de variantes du coronavirus Omicron en Inde, le 13 décembre Mises à jour en direct : Tout comme l’Inde semblait se remettre de la pandémie de coronavirus, la « variante préoccupante » d’Omicron a de nouveau déclenché la menace d’une troisième vague. Dimanche, le Kerala, l’Andhra Pradesh et Chandigarh ont signalé leurs premiers cas de variante Omicron, portant le nombre total de cas de la nouvelle variante en Inde à 38. Les États du Maharashtra et du Karnataka ont également signalé un autre cas chacun dimanche. Aujourd’hui, un total de six États – Maharashtra, Rajasthan, Gujarat, Karnataka, Andhra Pradesh et Kerala – et deux territoires de l’Union – Delhi et Chandigarh – ont signalé des cas de variante Omicron du coronavirus en Inde.

Cependant, maintenant que les festivités de fin d’année de Noël et du Nouvel An approchent, les États pourraient décider d’imposer des restrictions afin que les rassemblements de masse n’entraînent pas une propagation du nombre de cas. Au cours de la semaine dernière, de nombreux États ont déjà révisé leurs directives pour les passagers entrants, tout comme l’Inde l’a fait pour les arrivées internationales, et il n’est pas exagéré de penser que des restrictions, que ce soit au niveau de l’État ou au niveau du Centre, pourraient être à la suite. Mais si l’on se fie au passé, le Centre laissera probablement cette décision aux États, qui n’ont pris aucune mesure majeure pour freiner la célébration publique des festivités pendant la pandémie dans le passé. Par exemple, le Kerala n’avait pas réduit les célébrations publiques pendant Onam, ce qui a entraîné une forte augmentation du nombre de cas dans l’État peu de temps après.

Financial Express Online vous apporte les dernières mises à jour sur le coronavirus :