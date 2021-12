Coronavirus Omicron India Live Updates: Omicron se propage comme une traînée de poudre en Inde, réunion du groupe consultatif sur des jabs supplémentaires susceptibles d’avoir lieu aujourd’hui

À l’heure actuelle, conformément aux directives du Centre, les aéroports internationaux de toute l’Inde contrôlent et testent de manière intensive tous les passagers des pays « à risque » (Source de l’image : .)

Enregistrement des vaccins contre le coronavirus, cas de variantes du coronavirus Omicron en Inde Omicron se propage rapidement comme une traînée de poudre en Inde. Le pays a enregistré 17 autres cas de patients infectés par Omicron le 5 décembre, ce qui est devenu une grave préoccupation pour le Centre et les gouvernements des États. Neuf personnes à Jaipur au Rajasthan, sept à Pune dans le Maharashtra et un homme entièrement vacciné qui est arrivé à Delhi en provenance de Tanzanie, ont tous été infectés par la nouvelle variante de Covid-19, portant le total du pays à 21. 21. Citant des sources, l’agence de presse ANI a rapporté dimanche que le Groupe consultatif technique national sur la vaccination se réunira probablement aujourd’hui et discutera de l’administration de la dose supplémentaire du vaccin Covid-19 aux personnes immunodéprimées et de la vaccination pédiatrique.

La plupart des personnes testées positives pour Omicron sont soit récemment arrivées de pays africains, soit ont été en contact avec de telles personnes. Il est grand temps que le gouvernement propose une solution pour soit interdire complètement les voyages aériens internationaux pendant quelques jours, soit mettre en œuvre des règles strictes comme la vaccination obligatoire et le port de masques en public. Quelques jours plus tôt, Delhi CM Arvind Kejriwal avait également exhorté le Premier ministre à mettre un terme aux vols internationaux.

À l’heure actuelle, conformément aux directives du Centre, les aéroports internationaux de toute l’Inde contrôlent et testent de manière intensive tous les passagers des pays « à risque ». Tous les voyageurs doivent passer des tests RT-PCR à leur arrivée et leurs résultats doivent être négatifs pour pouvoir quitter l’aéroport. La liste des pays jugés « à risque » pour l’instant comprend le Royaume-Uni, les 44 pays d’Europe, l’Afrique du Sud, le Brésil, le Bangladesh, le Botswana, la Chine, Maurice, la Nouvelle-Zélande, le Zimbabwe, Singapour, Hong Kong et Israël. Le ministre de la Santé de l’Union, le Dr Mansukh Mandaviya, s’est rendu dimanche à l’aéroport IGI et a examiné les installations de test RTPCE pour les passagers. Il a ensuite tweeté que 35 machines de test RT-PCR rapides étaient fonctionnelles au Terminal-3, ce qui peut réduire le temps de test à même une demi-heure.

