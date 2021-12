Coronavirus Omicron India Live Updates: Pondichéry rend la vaccination obligatoire avec effet immédiat, l’Inde enregistre 8 895 nouveaux cas de Covid-19

Plus de 127 doses de vaccin crore ont été administrées jusqu’à présent dans le cadre de la campagne nationale de vaccination.

Enregistrement des vaccins contre le coronavirus, cas de variantes du coronavirus Omicron en Inde L’Inde a enregistré une augmentation en une seule journée de 8 895 cas de Covid-19 et de 2 796 décès au cours des dernières 24 heures, selon les données partagées par le ministère de la Santé et du Bien-être familial. Plus de 127 doses de vaccin crore ont été administrées jusqu’à présent dans le cadre de la campagne nationale de vaccination.

Deux autres cas d’Omicron ont été signalés en Inde samedi, un au Gujarat et un à Mumbai, portant le total à quatre. Les deux premiers cas d’Omicron ont été signalés au Karnataka. Le Gujarat avait détecté la nouvelle variante chez un homme de 72 ans qui était revenu du Zimbabwe, et le service de santé du Maharashtra a annoncé qu’il avait identifié une personne de 33 ans du Kalyan-Dombivli de Mumbai infectée par la variante Omicron. La personne était récemment revenue d’Afrique du Sud.

Au vu du nombre croissant de cas, les États ont déjà remonté leurs chaussettes et ont commencé à se préparer à la lutte contre la nouvelle variante Omicron. Le gouvernement de Pondichéry a rendu dimanche la vaccination contre le Covid-19 obligatoire sur le territoire de l’Union avec effet immédiat. L’ordonnance stipulait : « Ceux qui enfreignent la loi seront passibles de poursuites pénales. »

Sur le plan international, les choses ne semblent pas très positives. New York a annoncé samedi trois autres cas d’omicron, portant à huit le nombre de cas d’État liés à la nouvelle variante, a rapporté l’agence de presse AP. Le nombre d’états identifiant la variante augmente également. Le Massachusetts et l’État de Washington ont annoncé samedi leurs premiers cas.

Voici les dernières mises à jour de Covid-19 vérifiées en Inde et dans le monde :