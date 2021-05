Coronavirus: Quelle est la technique ECMO utilisée pour les patients dont les poumons sont extrêmement endommagés

En plus d’être utilisée pour les patients atteints de coronavirus, la technique ECMO est également utilisée pour les patients subissant une transplantation cardiaque ou pulmonaire. (Crédit: Thinkstock Images)

Au cours des dernières semaines, alors que les cas graves de coronavirus augmentaient soudainement, les patients confrontés à des problèmes de pénurie d’oxygène aigus ont été traités avec une gamme de traitements. Une telle intervention clinique à laquelle les médecins ont recours dans les cas extrêmes est l’ECMO ou l’oxygène membranaire extracorporel. Lorsque les patients ne répondent pas à la ventilation mécanique via un ventilateur et un support d’oxygène extérieur, les médecins utilisent la technique ECMO pour réanimer les patients gravement malades, a rapporté l’Indian Express.

Qu’est-ce que la technique ECMO?

L’ECMO qui se compose d’un cœur artificiel et d’une paire artificielle de poumons fonctionne de l’extérieur du corps et ajoute l’oxygène nécessaire au sang et élimine le dioxyde de carbone en retour. La technique ECMO, qui a été développée à l’origine dans les années 1960 pour aider les nourrissons souffrant du syndrome de détresse respiratoire, n’a commencé à être utilisée pour le traitement des patients adultes qu’il y a environ cinq ans.

Comment fonctionne la technique ECMO?

Un tube reliant les organes artificiels est inséré dans une grande veine, le cou, la poitrine ou l’aine du patient. Le tube facilite le mouvement du sang du patient vers l’oxygénateur artificiel à l’extérieur. Alors que le dioxyde de carbone est éliminé du sang, de l’oxygène est ajouté au sang qui est renvoyé vers le corps du patient. Il faut garder à l’esprit que la technique ECMO est l’une des dernières options devant les médecins lorsque toute autre option possible a été écartée. En plus d’être utilisée pour les patients atteints de coronavirus, la technique ECMO est également utilisée pour les patients subissant une transplantation cardiaque ou pulmonaire.

La technique ECMO comporte-t-elle des risques?

L’un des risques majeurs associés à la technique ECMO est le risque de saignement sévère. Étant donné que les patients reçoivent le médicament anticoagulant avant d’être mis sous la technique de l’ECMO, les patients courent le risque d’hémorragies sévères de différentes parties du corps. De plus, un certain nombre de patients sous technique ECMO ne parviennent pas à fournir un flux sanguin suffisant à leurs reins par la technique artificielle, ce qui pourrait entraîner une insuffisance rénale. L’insuffisance rénale en termes cliniques est connue sous le nom d’insuffisance rénale aiguë.

Lorsque les tubes externes pénètrent très profondément dans le corps du patient, le risque d’infection est également très élevé dans le corps. Les germes extérieurs peuvent trouver un passage facile dans le corps du patient à l’aide des tubes externes. L’immunité déjà déprimée augmente encore les risques d’infection sévère.

